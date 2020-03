Coronavirus dans les mises à jour en direct sur le sport: l’UEFA reporte les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa sans nouvelles dates, l’équipe GB «peu probable» de participer aux Jeux olympiques

Nous vous apporterons toutes les dernières mises à jour sur la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte le sport et comment les clubs et les sportifs du monde entier réagissent…

“Restez à la maison et sauvez des vies” – Arsenal dit aux joueurs de NE PAS reprendre l’entraînement après 14 jours d’auto-isolement

Les doutes olympiques de Tokyo grandissent alors que l’équipe GB déclare qu’il est «peu probable» qu’elle envoie une équipe et que le Canada se retire

Gary Lineker révèle qu’il s’auto-isole à la maison après que son fils, George, présente des symptômes de coronavirus

Le défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, fera don de comprimés aux hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers afin que les gens puissent rester en contact pendant la pandémie de coronavirus

Comment la Premier League prévoit de terminer la saison et de commencer la campagne 2020/21 à temps

Le football professionnel en Angleterre reporté au moins jusqu’au 30 avril

Rugby Football Union annule la saison 2019/20 pour tous les matchs de rugby à domicile en-dessous de la Premiership en Angleterre

L’UEFA a reporté l’Euro 2020 à l’été prochain

Tous les événements annulés en raison d’un coronavirus, y compris la Premier League, l’EFL, les Masters du golf, la boxe et la tournée de cricket en Angleterre

