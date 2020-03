Coronavirus dans les mises à jour en direct sur le sport: suspension de la Premier League et de l’EFL, de la série de tests en Angleterre, de la saison de F1, des Masters, du Marathon de Londres et de la finale de Premiership Rugby

Dernières nouvelles sur la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte le sport…

Premier League et EFL SUSPENDUS au milieu d’une pandémie de coronavirus, tous les footballeurs professionnels en Angleterre étant suspendus jusqu’en avril

Le patron d’Arsenal Mikel Arteta et l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi ont été testés positifs pour le coronavirus

Le joueur de la première équipe d’Everton rapporte des symptômes, le trio de Leicester, ainsi que Mendy de Man City et Boruc de Bournemouth sont également en quarantaine

Les rencontres de la Ligue des champions et de la Ligue Europa prévues pour la semaine prochaine sont annulées, l’Euro 2020 pourrait être reporté à l’été prochain

L’Espagne reporte tous les matches de LaLiga de deux semaines, les joueurs du Real Madrid ayant été mis en quarantaine

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison de F1 ce week-end a été annulé, la saison devrait commencer en juin

La saison NBA a été suspendue indéfiniment après que deux joueurs de l’Utah Jazz se soient révélés positifs

La saison de football de la MLS suspendue pour 30 jours, la Ligue Un et Eredivisie également reportées

La Juventus, championne de Serie A, annonce qu’un de ses joueurs, Daniele Rugani, a été contrôlé positif, la Serie A suspendue jusqu’en avril

Les matchs des Six Nations prévus ce week-end ont tous été annulés, le Pays de Galles contre l’Écosse étant le dernier match

L’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée des hommes

Golf’s Masters reporté et tous les événements annulés jusqu’en avril au moins

