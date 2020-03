Coronavirus étrangle Nike et Adidas

La crise mondiale causée par le coronavirus commence déjà à faire des ravages sur les grandes entreprises. Les deux géants du sport ne lui échappent pas. Nike y Adidas ils sont également touchés par COVID-19 et leurs parts ont coulé ces derniers mois. Les pertes des deux sociétés sont déjà des millions par le confinement de la Chine au cours du premier trimestre de l’année et sera aggravé par les restrictions qui sont prises en Europe et en Amérique.

Les deux marques ont vu comment leur prix a été réduit jusqu’à 50% dans le cas de l’entité allemande sur le DAX Xetra et dans plus d’un tiers de celui des Américains sur le S & P500. Certains des pertes estimées à plus de 800 millions pour le moment dans chacun et on estime que ce 2020 sera le premier depuis de nombreuses années où les ventes mondiales des deux chutent.

La paralysie de la Chine ces derniers mois les a laissés sans revenus sur ce qui est leur principal marché, auquel il faut ajouter une réduction considérable des ventes au Japon et en Corée et en Europe et en Amérique, où ils commencent à fermer leurs magasins. Les affaires en ligne ont également souffert, car ils ont parfois des problèmes de distribution car la plupart de leurs produits proviennent du géant asiatique.

A tout cela, il faut ajouter que les deux marques verront comment diminuer votre présence dans la publicité ces derniers mois. Nike et Adidas sont les deux plus grands sponsors des grandes compétitions et les principales stars du sport. Le report de la Coupe Euro, des ligues nationales, des tournois NBA, ATP … et le risque que les Jeux Olympiques soient également reportés, faire les conséquences et les pertes seront encore plus importantes.

Un autre facteur à prendre en compte est la baisse des ventes en termes de T-shirts. Dans une année Eurocopa, les deux marques prévoyaient d’annoncer la nouveaux kits des grandes équipes du vieux continent et qu’ils seront à l’événement continental dans les jours et les mois à venir. Avec cela, la demande de nouveaux vêtements augmenterait, ce qui ne se produira pas, en raison du report de l’Euro 2020 à l’année prochaine.