Coronavirus impacte la célèbre course de traîneaux à chiens d’Iditarod

Contrairement à la plupart des événements sportifs aux États-Unis qui ont été annulés ou reportés en raison du coronavirus, la course de traîneaux à chiens Iditarod qui a commencé dimanche se poursuit avec de nombreux coureurs ayant atteint la mi-parcours jeudi.

Mais cela ne signifie pas que la pandémie mondiale n’a pas eu d’incidence sur la célèbre course d’Alaska d’Anchorage à Nome ou que les responsables ne surveillent pas la situation de près, surtout depuis que le premier cas confirmé de coronavirus a été découvert jeudi.

Prenant des mesures de précaution, les officiels de la course ont reporté l’événement Meet the Mushers le 21 mars et son banquet de remise des prix le 22 mars à Nome, et ont exhorté les fans à ne pas se présenter à la ligne d’arrivée.

“Nous disons à peu près à tout le monde de ne pas aller à Nome à moins qu’ils ne soient des personnels de course essentiels”, a déclaré vendredi le maréchal Mark Nordman au Anchorage Daily News.

Dans une autre action annoncée vendredi, le point de contrôle officiel de Shaktoolik, le 19 le long de la route du nord, a été déplacé à l’extérieur de la communauté «dans l’intérêt continu de la santé publique». Les Mushers recevront toujours leurs sacs de nourriture, de la paille pour la litière et du HEET, ce qui permet à une équipe de se nourrir d’un repas chaud. Un mouvement similaire a été fait avec le point de contrôle de Nulato.

Mais tous les autres éléments de la course se poursuivent comme prévu.

“Nous prenons les précautions normales que tout le monde devrait prendre”, a déclaré Nordman à ADN.

À Unalakleet, le point de contrôle sera limité aux mushers, aux officiels de course et aux médias.

«Je sais que la ville installe des barricades le long du marécage pour empêcher le public d’entrer et de sortir de ce barrage afin que les bouillonneurs puissent faire ce qu’ils doivent faire et en sortir», Bobby Bolen, directeur de l’école du détroit de Béring Le district a dit à ADN.

Nordman a déclaré à ADN que les villages le long de la route sont concernés mais soutiennent la course, car les responsables continuent d’être en communication avec le Dr Anne Zink, médecin-chef de l’Alaska.

“Si l’état de l’Alaska disait que la course devait s’arrêter, nous arrêterions”, a déclaré Nordman à ADN. «Nous n’avons pas entendu cela…

“Dans l’endroit le plus sûr que vous pourriez être.”

Nordman a également déclaré que des avis de santé sont affichés aux points de contrôle, mais les mushers ne sont pas directement informés du virus, et beaucoup n’étaient pas au courant des développements de la semaine dernière sur l’épidémie de coronavirus.

Au moins un musher a jugé nécessaire d’abandonner la course. Le vétéran Iditarod musher Jeremy Keller de Knit, Alaska, s’est égratigné jeudi, disant qu’il voulait être à la maison avec ses amis et sa famille pendant cette période stressante, ont annoncé les officiels de la course.

En ce qui concerne la course, trois des 10 meilleurs mushers sont des femmes, dont Jessie Royer, l’actuelle leader depuis samedi matin. Une femme n’a pas gagné l’Iditarod en 30 ans.

