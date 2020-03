Coronavirus: La Generalitat veut que le Barça – Naples se joue à huis clos “par précaution”

Il Barcelone – Naples des huitièmes de finale de la Ligue des champions pourrait être joué à huis clos par le coronavirus. Cela a été confirmé lundi par Catalunya Radio Gerard Figueras, secrétaire général des sports de la Generalitat.

«La prudence recommande que le Barça-Naples Soyez joué derrière des portes closes. La décision n’est pas encore prise. Entre aujourd’hui et demain, il y aura des rencontres entre les différents services du gouvernement et le club. Du sport, nous devons essayer d’être aussi stricts que possible avec l’application des protocoles et recommandations de santé, bien que cela ait des conséquences sportives et économiques », a-t-il confirmé.

Figueras a également précisé que l’Italie est «Un pays en zone à risque» et que «suivre les protocoles de santé serait une option viable».

Il convient de rappeler que Valence – Atalanta se tiendra mardi à huis clos et que le match que le PSG et le Borussia Dortmund joueront au Princes Park pourrait également se jouer sans public pour le coronavirus, comme l’a avancé L’Equipe.