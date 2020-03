CORONAVIRUS | La Liga Santander pourrait être jouée à huis clos dès le lendemain

Le ministre de la Santé d’Espagne, Salvador Illa, a comparu dans un communiqué pour annoncer les nouvelles mesures de sécurité pour le coronavirus. Concernant la célébration des événements sportifs, il a confirmé que les matches Séville-Roma de la Ligue Europa se joueraient à huis clos et a apprécié la possibilité que les matches de première et deuxième division se jouent sans public.

La décision n’est pas officielle pour l’instant, mais sera communiquée lorsqu’elle sera ferme. De la Fédération espagnole de football, ils disent qu’ils se conformeront “aux recommandations du gouvernement par le biais du ministère de la Santé ou des différentes communautés autonomes par le biais de leur ministère de la Santé. En matière d’épidémies, c’est ce qui doit être fait, disent les autorités sanitaires. “

En LaLiga de Fútbol Profesional, ils suivront également les instructions. En outre, le président de ladite organisation, Javier Tebas, a confirmé qu’ils avaient une commission appelée Coronavirus à la suite de la question et ont élaboré “un plan d’action pour différentes villes pour savoir si cela peut être joué à huis clos ou non”.

Thèbes a ajouté un plan d’action en cas de report des matches: “En cas de report, nous avons relevé quand ces matchs seraient joués et à quelles dates du calendrier. Cette approche que nous avons envoyée à l’UEFA afin qu’elle tienne également compte des éliminatoires là où il y en a Des équipes espagnoles. Nous travaillons sur la prévision et non sur l’improvisation. “

Pour le moment, la décision n’est pas officielle, donc le jour 28 sera joué avec le public, sauf indication contraire du ministère de la Santé. En Espagne, ils ont déjà commencé à prendre des mesures drastiques, comme la fermeture de centres éducatifs dans la Communauté de Madrid et au Pays basque. Il ajoute à la décision que l’Italie a prise de suspendre tous les événements sportifs jusqu’au 3 avril. L’UEFA a également décidé que les matches des compétitions internationales se joueraient à huis clos.