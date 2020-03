Coronavirus: la police demande à Séville

Il Séville – Rome de la Ligue Europa qui se jouera ce jeudi pourrait également être à huis clos. Selon des rapports d’ABC, le syndicat de la police de Jupol a demandé par lettre à la subdélégation du gouvernement que la fête soit jouée sans public pour “ne pas être en mesure de garantir la sécurité sanitaire des policiers qui font partie de l’appareil”.

«Il y a quelques jours, le ministre espagnol de la Santé a déclaré avoir convenu avec les communautés autonomes de deux mesures concernant le coronavirus. L’un d’eux est que les jeux de compétition européens se jouent à huis clos », affirment-ils dans un mémoire, dans lequel, selon ce média, il est également demandé qu’il soit fourni «Tout le matériel nécessaire pour éviter la contagion» et que tous les équipements de police ainsi que les camionnettes “doivent être désinfectés par des sociétés spécialisées”.

Il convient de rappeler que, conformément aux directives du gouvernement italien, le match retour joué par les deux équipes à Rome se jouera également à huis clos.

Les Champions, également à huis clos

Il coronavirus Il a atteint la Ligue des champions et le deuxième tour de duel qui affrontera le PSG mercredi et le Borussia Dortmund se jouera à huis clos dans le parc des Princes. Cette décision intervient après que Macron a annoncé dimanche soir que les manifestations de plus de 1000 personnes à Paris ne sont pas autorisées en raison de l’augmentation drastique des cas de coronavirus dans la capitale française.

Barcelone – Naples pourrait également se jouer à huis clos mercredi prochain après que la Generalitat a recommandé lundi matin que le match soit joué sans public par “précaution”.