Coronavirus: le défi solidaire de Paquito Navarro pour lever 25 000 euros

Le numéro un du padel mondial, Paquito Navarro, a rejoint le défi caritatif que Kia a lancé avec le hashtag # 1eurodesdecasa pour lutter contre le coronavirus. Tout tourne autour de l’omelette. Le défi est de voir comment servir une omelette de pommes de terre avec une pagaie. Paquito a démontré sur son compte Instagram pour lancer et encourage ses followers à continuer avec le jeu.

La façon de réaliser l’exécution de ce défi est laissée à l’imagination de chacun. Bien sûr, pour chaque vidéo qu’ils mettent en ligne (soit dans une histoire, soit dans une publication) à l’aide du hashtag, Kia fera un don d’un euro pour chaque vidéo mise en ligne. Pour participer, vous devrez montrer dans le vidéo servant l’omelette de pommes de terre sur une raquette de paddle-tennis, en utilisant la pelle comme si c’était un plateau.

Kia fera don d’un euro pour chaque vidéo qu’ils mettent en ligne et sa prévision est de donner jusqu’à 25 000 euros, pour lesquels ils ont besoin de 25 000 défis à publier sur Instagram. Le don sera effectué par le biais d’une ONG qui communiquera quand ils atteindront la figure.

Paquito Navarro, ambassadeur de la marque, a été très heureux de pouvoir collaborer à cette initiative, car avec l’argent qu’ils récolteront aidera les personnes les plus touchées et les plus défavorisées à cause de la crise provoquée par COVID-19.