Coronavirus: le football européen se prépare à un arrêt jusqu’en SEPTEMBRE avant la réunion critique de l’UEFA

Les autorités du football en Angleterre et en Europe croient de plus en plus que le jeu pourrait s’arrêter jusqu’en septembre, alors que certains clubs craignent de se ruiner financièrement et de fermer leurs portes.

The Independent rapporte que l’épidémie de Covid-19 – maintenant étiquetée comme une pandémie – est très susceptible d’affecter le football pendant de nombreux mois, avec une source disant que c’est “ridicule” de penser que les rencontres peuvent recommencer dans trois semaines.

Il faudra peut-être beaucoup de temps avant de voir le football revenir en EuropeGetty Images

Tous les matchs de la Premier League anglaise, de la Ligue anglaise de football, de la Super League féminine et du Championnat féminin ont été reportés au 4 avril.

La crise mondiale a frappé le sport si durement que les principales autorités anglaises ont reçu un appel direct de la réunion COBRA jeudi.

La probabilité que les ligues reprennent d’ici la période susmentionnée est hautement improbable, un autre long délai étant attendu, car la maladie continue de se propager au Royaume-Uni et dans le monde.

L’organisation européenne de football, l’UEFA, devrait organiser des visioconférences pour discuter des plans de report de l’Euro 2020 – et d’autres compétitions majeures – jusqu’à l’année prochaine.

Ils rencontreront les 55 associations membres pour discuter de la meilleure stratégie pour aller de l’avant

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé affirme que l’Europe est désormais «l’épicentre» de la pandémie mondiale de coronavirus.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé les pays à recourir à des mesures agressives, à la mobilisation communautaire et à l’éloignement social pour empêcher l’augmentation du nombre de morts – qui s’élève actuellement à environ 4600.

“Ne vous contentez pas de laisser ce feu brûler”, a-t-il déclaré vendredi.

Au total, 798 cas de coronavirus ont déjà été confirmés au Royaume-Uni. 126 000 personnes ont déjà été infectées dans le monde par COVID-19.

