Coronavirus: les clubs tournent le dos à Javier Tebas et donnent leurs tests de coronavirus

Javier Thebes perd des alliés parmi les clubs qui font partie de la Ligue. Le président de l’employeur a affirmé que toutes les équipes avaient testé leurs membres pour détecter la présence d’un coronavirus afin de contrôler pleinement le football espagnol, mais quatre entités ont déjà tourné le dos à l’idée de Thèbes et ils ont choisi de faire don des tests que la Ligue avait fournis au système de santé aux personnes les plus démunies.

Le dernier club à annoncer qu’il n’utilisera pas les tests et qu’il en fera don a été le Celtic de Vigo, Quoi «Démissionner car ils considèrent qu’il y a d’autres groupes qui en ont plus besoin». Du club galicien, ils considèrent que dans une alerte de santé de l’ampleur de l’actuelle due au coronavirus, le football ne devrait pas avoir de préférence, d’autant plus lorsque tous les joueurs sont isolés dans leur cas sans aucun type de symptômes.

Ils les donnent au système de santé

Dans la même lignée, trois autres équipes, Osasuna, Eibar et Valladolid, ont été présentées quelques heures auparavant. «Nous ne les avons pas fait pour des critères médicaux et sociaux. Aucun joueur ne présente de symptômes et nous pensons qu’il existe des groupes beaucoup moins bénéficiaires et ayant plus de besoins. Ce sont eux qui devraient avoir la priorité “, a déclaré David Espinar, porte-parole institutionnel de Valladolid.

Une mesure de Javier Tebas qui a généré toute une controverse dans le monde du football. Le fait de répartir les tests de coronavirus entre les clubs affiliés aux employeurs n’a pas plu dans de nombreux secteurs. L’un des plus critiques était le résident de la RFEF, Luis Rubiales, qui a lourdement accusé le président de la Ligue d’avoir fourni des preuves à tous les footballeurs, qui en principe ne constituent pas un groupe à risque: “Il y a des patients dont la vie est en question, qui ont besoin du test et il est hors de propos de les utiliser pour cette fin. C’est même illégal, puni, sans soutien et une mesure anti-patriotique ».