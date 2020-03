Coronavirus menace d’étendre les licenciements à tout le football espagnol

Les ERTE prévus dans le football espagnol en raison de la crise que le coronavirus a déclenchée pourraient effondrer le système. Le deuxième B, la troisième division et le football féminin sont particulièrement préoccupants, où jusqu’à 10 800 joueuses pourraient être touchées.

Face à cette incertitude, les clubs tiennent régulièrement des rencontres télématiques avec Javier Tebas. Ils apprécient la possibilité d’appliquer un dossier de réglementation de l’emploi temporaire. Le président de LaLiga, pour sa part, essaie d’éviter cette situation et donne l’exemple de la Union sportive de Las Palmas. L’équipe canarienne a été la première équipe à annoncer une ERTE dans le football espagnol, bien qu’elle ait finalement reculé pour ne pas laisser ses employés dans un “situation critique” Et c’est que, selon des sources syndicales, établir des records d’emploi temporaire dans le football professionnel serait “une folie”Avec lequel le système s’effondrerait.

“Dans le football professionnel, une grande partie des budgets dépendent des revenus audiovisuels et leurs revenus seront maintenus.. Par ailleurs, le RFEF a déjà déclaré qu’il garantissait tous les paiements engagés… Ce qui inquiète, ce sont les autres catégories », ont souligné les syndicats.

Le deuxième B, la troisième division et le football féminin, les grands touchés par la crise des coronavirus

Réduire le nombre d’ERTES dans les clubs de deuxième division, de troisième division et dans le football féminin; catégories avec moins de ressources où les équipes dépendent davantage des recettes du box-office; Évitez de les appliquer en première et deuxième division. Et c’est que, si Barcelone accepte un dossier de réglementation du travail temporaire, les clubs avec un volume de revenus inférieur le feront avec plus de raison. Pour cette raison, un capitaine du syndicat LaLiga SmartBank a voulu se souvenir: “Si l’ERTE était lancée sur Burger King, ce ne serait pas fou que ça arrive aussi avec les clubs“

Pour le moment, les syndicats veulent faire comprendre aux clubs qu’un ERTE signifie la suspension totale du contrat, de sorte que les joueurs ne pouvaient pas s’entraîner. De plus, lorsque la compétition reprendra, les footballeurs devront à nouveau percevoir leur salaire.