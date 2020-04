Coronavirus: Serez-vous capable d’aller courir la semaine prochaine? Les pays voisins aussi

Il existe “différents types d’états d’alarme”. Pedro Sánchez l’a déclaré lors de sa comparution samedi lorsqu’il a annoncé qu’à partir du 27 avril, les enfants pourront sortir dans la rue de manière ordonnée. Puis le lièvre a sauté, et les “coureurs”? Serez-vous capable de sortir pour faire du sport en plein air? Cela dépendra du type d’activité, des territoires et des données sur la lutte contre la pandémie., comme l’a déclaré cet après-midi María Jesús Montero, porte-parole du gouvernement.

Laisser les adultes sortir pour faire de l’exercice individuellement est une mesure “toujours sur la table”, remercie Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé. On sait comment et quand rien ne sera fait, mais ils le font dans les pays voisins.

Le Portugal

Au Portugal, les activités sportives de plein air sont autorisées à condition qu’elles soient pratiquées individuellement. Ils peuvent courir, faire du vélo ou lancer des paniers, mais seuls.

Italie

En Italie, comme en Espagne, les sports de rue sont interdits, mais le 4 mai ils peuvent le faire. La phase 2 de l’emprisonnement entre et, dans le cadre des mesures, fait du sport dans la rue de manière contrôlée. Cependant, il existe déjà certaines régions où ils peuvent faire du jogging. C’est le cas de la Lombardie, l’un des centres les plus touchés.

La France

La marche, la course à pied et le vélo sont autorisés en France pendant une heure par jour et tant que cela se fait individuellement. Pour ce faire, ils ont besoin d’un certificat officiel qu’ils doivent obtenir au cas où ils seraient arrêtés dans la rue.

Allemagne

En Allemagne, l’isolement n’est pas obligatoire et le ministère de la Santé a toujours recommandé à la population de se promener et de pratiquer des sports de plein air. Les gymnases sont fermés mais les installations sportives extérieures sont ouvertes.

Royaume-Uni

Une heure par jour, ils peuvent sortir au Royaume-Uni pour faire du sport. De plus, cela peut être fait en groupe chaque fois que c’est avec des membres de la famille. Il est essentiel de garder une distance avec les autres.

