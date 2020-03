Coronavirus teste le coin de Thèbes

Javier Thebes Il est déterminé à reprendre la ligue dès que possible et pour cela il est prêt à tout, même s’il manque d’éthique. Le président de la Professional Soccer League a mis les tests de coronavirus tant demandés à la disposition des 42 clubs qui composent la première et la deuxième division, et cette manœuvre a été refusée par Luis Rubiales qui le considère comme une mesure “Antipatriotique”.

L’histoire est la suivante. Javier Tebas, dans son idée de lancer la ligue le plus tôt possible afin de ne pas perdre les quelque 700 millions qui sont en jeu, aurait engagé un service médical privé pour les clubs et lui aurait donné les tests très appréciés de coronavirus combien sont en demande dans la chaleur de la contagion en Espagne.

Compte tenu de la situation dans le pays et compte tenu du fait que la santé a du mal à faire des tests en raison de la rareté de ces tests, certains clubs comme Valladolid ou Osasuna «ont réussi» Thèbes par pur bon sens. «Nous ne les avons pas fait depuis critères médicaux et sociaux. Aucun joueur ne présente de symptômes et nous pensons qu’il existe des groupes beaucoup moins bénéficiaires et ayant plus de besoins. Ce sont eux qui devraient avoir la priorité “, a-t-il déclaré. David Espinar, porte-parole institutionnel de Valladolid.

Ils ont pris la même position au club navarrais, qui a également rejeté les célèbres tests de Thèbes par pur bon sens car, selon AS, citant des sources du club, “les joueurs sont des citoyens normaux et préfèrent donner la priorité aux personnes qui en ont besoin. ».

“C’est une mesure anti-patriotique”

Et logiquement, Luis Rubiales Il a été interrogé sur cette manœuvre lors de sa comparution mardi dernier. «Il y a des patients dont la vie est en question, qui ont besoin du test et il n’est pas à sa place pour être utilisé à cette fin. Je m’exclus de cette mesure. Ce n’est pas connaître la réalité. Nous devons être confinés et ne pas bouger sauf pour les mesures, certains cas comme le travail. Les footballeurs sont déjà également isolés. C’est même illégal, punissable, non favorable et une mesure anti-patriotique “, a répondu le président de la Fédération.

Parce que la vague de coronavirus a atteint le football espagnol et peut laisser sa marque. C’était d’abord Valence, puis plusieurs positifs ont été confirmés à Espanyol (jusqu’à 15 cas ont été officialisés mercredi) et la dernière équipe à avoir été contagiée était Espanyol, qui a rendu public dans un communiqué que six membres de son personnel souffraient de coronavirus.