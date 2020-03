Coronavirus | Voilà comment Joaquín mis en quarantaine avec le fardeau de la situation

Joaquín Sánchez est sans aucun doute l’un des joueurs de football avec plus de qualité et plus d’art que le football espagnol. Celui de Puerto de Santa María nous a habitué à ses blagues et blagues qu’il n’hésite pas à partager avec tous ses followers sur Instagram, surtout les nuits blanches.

Maintenant, avec la nouvelle situation dans le monde du football et en Espagne en particulier qui oblige tout le monde à être enfermé dans leurs maisons en quarantaine préventive à cause du coronavirus, Joaquín est plus actif que jamais sur les réseaux sociaux.

Dans la dernière vidéo téléchargée sur ses histoires, vous pouvez voir le joueur Betis déguisé en grand-mère grâce à un filtre Instagram répondant aux questions de sa femme sur sa routine quotidienne qui comprend un entraînement le matin et du temps pour s’inquiéter et s’inquiéter de la situation qui est Il vit actuellement et même la présence de son partenaire ne semble pas le rassurer après plus de 14 jours à la maison.