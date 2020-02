Correa est l’antidote de l’Atlético

Correa a mis fin à la mauvaise course. L’Atlético bat Grenade avec un solo argentin qui termine cinq matchs consécutifs sans gagner. Les rojiblancos ajoutent trois points d’or qui leur permettent de dormir en position Champions. Cette victoire tombe comme l’eau de mai dans l’équipe rojiblanco, qui commence à voir la lumière au bout du tunnel après un grand match contre l’équipe Nasrid.

L’équipe n’était pas au bon moment et cela a rendu ce match encore plus important. Les fans savaient que ce choc était la clé pour ne pas s’éloigner du but et se sont déguisés pour encourager son équipe. “Avec vous jusqu’à votre mort”, a déclaré la bannière affichée depuis le bas sud de la Wanda Metropolitano. Et Ainsi les joueurs sont partis, pour mourir dès la première minute. Les onze choisis par Simeone, qui a récupéré Koke pour la cause, se sont mis à mordre, prêts à laisser son âme sur le terrain.

Ils ont retrouvé cette intensité qui leur manquait lors des matchs précédents et qui ont tous deux revendiqué les poids lourds des costumes. Cette fois, ils n’ont rien laissé au hasard et ont contrôlé le match depuis le début. L’effort a porté ses fruits. À la sixième minute, Atleti était en tête du tableau de bord grâce à Correa, le seul attaquant sain que Cholo a laissé en ce moment. Koke était le plus intelligent de la classe et a profité de l’erreur défensive de Grenade après une remise en jeu pour donner le ballon à l’Argentin.

Le match était là où il voulait l’Atlético, qui est sorti très branché et a remporté le prix du premier coup sur les matelas. Au milieu de la première mi-temps, l’arbitre annulerait un but contre Vitolo hors de jeu à l’écart du canari. Ils serraient à la recherche de la seconde, tandis que Grenade ne pouvait pas trouver de solutions pour arrêter la sangria rouge et blanche. Diego Martínez était groovy, ils ont essayé d’augmenter la pression pour les mettre en difficulté mais ça n’a pas marché non plus.

Même le fait de ne pas avoir de référence fixe ci-dessus n’a pas empêché l’Atleti de créer un danger à chaque fois que la zone d’Aaron était autour. Correa et Vitolo ont rendu fou la défense nasride, faisant beaucoup de dégâts en se déplaçant entre les lignes et en se connectant avec les milieux de terrain. Il le match était assez verrouillé en raison des multiples interruptions qui ont fait chuter le rythme de l’accident. Cela favorisait ceux à la maison qui avaient tout sous contrôle, à peine souffert et pouvaient même partir se reposer avec un avantage encore plus grand.

Après avoir traversé les vestiaires, tout est resté le même. L’Atlético a maintenu sa domination, à la recherche d’un deuxième but qui a condamné le choc. Saul le tenait dans ses bottes mais Aaron a arrêté le tir à bout portant. Contre cela, ils faisaient beaucoup de dégâts et Grenade devait aller plus loin si elle voulait avoir des options pour obtenir un certain point. Mais le travail de Koke au milieu de terrain était louable, il est devenu un taureau et avec une énergie renouvelée.

Oblak sauve la cravate

L’Atleti était très confortable, il n’a pas accordé d’espace derrière et Grenade n’a pas pu surmonter cette barrière. Malgré la domination, l’avantage est resté minime en faveur du Cholo. Ils avaient besoin d’un objectif pour être calme et atteindre les dernières minutes avec le match en poche. Pour cela, Simeone a fait un changement offensif: Carrasco pour Lodi. Cependant, l’opportunité la plus évidente était les visiteurs.

Avec un peu moins de 20 minutes à gauche le saint slovène est réapparu pour éviter un match nul avec un vrai paradoxe. Le jeu ne s’est pas terminé par un but miracle puisque Saul allait sauver après le rejet presque sur la ligne. L’Atleti a été sauvé, encore une fois grâce à l’habituel Jan Oblak. Le but n’avait pas dû apparaître tout au long du match mais quand il l’a fait, c’était pour obtenir une main miraculeuse.

Le 1-0 a été un résultat très court, bien que dangereux, et plus après la peur qui a frappé la Grenade. Le Simeone a voulu profiter du besoin de son rival et a tenté de clore le match contre, mais sans succès. Les matelas ont fini par demander l’heure face à une équipe Nasrid qui passe et il a insisté dans les dernières minutes et fait souffrir l’Atlético, qui n’a pu se reposer qu’après le coup de sifflet final.