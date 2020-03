Costa pointe à onze et Simeone revient sur les quatre milieux de terrain

Il Athlétique il le joue contre lui Liverpool à Anfield et pour cette «finale» Simeone pourrait revenir au plan avec les quatre milieux de terrain pour défendre le 1-0 réalisé au Metropolitan il y a quelques semaines. L’autre grand doute de l’entraîneur argentin est en tête, où Diego Costa court pour accompagner Joao Felix devant Morata, qui est gêné.

De cette façon, dans le but de résister le plus possible dans un stade où Liverpool est devenu un rouleau compresseur, Simeone plantera sa défense de gala à Anfield. De cette façon, la ligne de quatre sera composée de Trippier, Savic, Felipe et Lodi. Derrière eux sera un Jan Oblak à qui le hobby rojiblanca est confié pour être dans les chambres.

Plus de changements seront au centre du champ, car Simeone Je pourrais revenir sur les quatre médias qui ont si bien fonctionné à Mestalla, par exemple. De cette façon, l’Argentine pourrait parier sur un centre du champ composé de Koke, Thomas, Llorente et Saul dans la bande gauche. Une autre option serait que Correa entre dans le groupe et que Saul ou Koke prennent la place de Llorente au centre.

En ce qui concerne le front, le seul qui soit sûr de sa présence dans les onze est un Joao Felix qui passe par son meilleur moment depuis son arrivée à l’Atlético. Tout indique que votre partenaire en attaque sera Diego Costa, car Álvaro Morata Il ne s’est pas entraîné lundi après avoir subi un coup à la cuisse lors du match contre Séville.

Alignement probable de l’Atlético contre Liverpool: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Llorente, Saul; Joao Felix et Morata.