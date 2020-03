Cotes de la MLB World Series et totaux des victoires de la saison 2020 pour chaque équipe

Le début de la saison régulière de la MLB 2020 n’est qu’à quelques semaines et les 30 équipes de la ligue seront sur le terrain pour la journée d’ouverture le 26 mars.

Les Yankees de New York entrent dans la saison régulière en tant que favoris des World Series, mais les Dodgers de Los Angeles sont tout près. Les Dodgers viennent de renforcer leur alignement déjà impressionnant en décrochant Mookie Betts dans un échange avec les Red Sox, faisant de Los Angeles l’équipe claire à battre en Ligue nationale.

Toutes les informations de paris via BetMGM. Toutes les équipes sont répertoriées dans l'ordre de leurs chances aux World Series.

Yankees

Cote des World Series: +350

Total de victoires: 101,5

Dodgers

Cote des World Series: +400

Total de victoires: 102,5

Astros

Cote des World Series: +550

Total de victoires: 95,5

Braves

Cotes des World Series: +1100

Total de victoires: 90,5

jumeaux

Cote des World Series: +1400

Total de victoires: 91,5

Cardinaux

Cote des World Series: +1400

Total de victoires: 87,5

Ressortissants

Cote des World Series: +1400

Total de victoires: 89,5

Phillies

Cotes des World Series: +1800

Total de victoires: 85,5

Des rayons

Cotes des World Series: +1800

Total de victoires: 91,5

Mets

Cote des World Series: +2000

Total de victoires: 86,5

Petits

Cotes des World Series: +2200

Total de victoires: 86,5

Indiens

Cotes des World Series: +2200

Total de victoires: 85,5

Brasseurs

Cotes des World Series: +2200

Total de victoires: 83,5

Red Sox

Cote des World Series: +2500

Total de victoires: 84,5

Athlétisme

Cote des World Series: +2500

Total de victoires: 90,5

Rouges

Cote des World Series: +3000

Total de victoires: 83,5

White Sox

Cote des World Series: +3300

Total de victoires: 83,5

anges

Cote des World Series: +3300

Total de victoires: 85,5

Diamondbacks

Cote des World Series: +4000

Total de victoires: 82,5

Padres

Cote des World Series: +4000

Total de victoires: 82,5

Rangers

Cotes des World Series: +6600

Total de victoires: 79,5

Geais bleus

Cotes des World Series: +6600

Total de victoires: 74,5

Rocheuses

Cote des World Series: +15000

Total de victoires: 73,5

Pirates

Cote des World Series: +25000

Total de victoires: 69,5

géants

Cote des World Series: +25000

Total de victoires: 68,5

Mariners

Cote des World Series: +25000

Total de victoires: 66,5

Orioles

Cote des World Series: +100000

Total de victoires: 56,5

Tigres

Cote des World Series: +100000

Total de victoires: 56,5

Royals

Cote des World Series: +100000

Total de victoires: 64,5

Marlins

Cote des World Series: +100000

Total de victoires: 64,5

