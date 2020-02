Cotes de paris, écart de points, plus / moins

Le Super Bowl 54 est enfin là, et pour les parieurs sportifs, le Super Bowl Sunday est le plus grand jour de l’année. On estime que 26 millions de personnes devraient parier 6,8 milliards de dollars sur le Super Bowl, selon CNBC. Plus tôt cette semaine, nous avons prévisualisé les meilleurs paris sur les accessoires du Super Bowl que vous pouvez faire, et les paris les plus intéressants sur l’action hors champ.

Après que les 49ers ont détruit les Packers dans le match de championnat NFC pour mettre en place le match du Super Bowl, les Chiefs ont ouvert en tant que favoris à 1,5 point, et cette ligne s’est tenue au cours des deux dernières semaines. Le plus gros mouvement est intervenu sur la ligne Over / Under, qui a ouvert à 52,5 points, et est depuis passé à 54,5 alors que les parieurs ont soutenu une attaque des Chiefs dirigée par Mahomes pour éclairer le tableau de bord.

Toutes les informations de paris via BetMGM. Lignes mises à jour samedi matin.

Écart de points:

Chefs -1,5 (-106)

49ers +1,5 (-112)

Moneyline:

Chefs -121 (Pariez 121 $ pour gagner 100 $)

49ers +105 (Pariez 100 $ pour gagner 105 $)

Plus / moins:

Plus de 54,5 points (-106)

Moins de 54,5 points (-112)

