Cotes des paris sur le tournoi SEC 2020

Lundi, les cotes des paris pour le tournoi SEC 2020 ont été dévoilées. Il n’y a pas eu de grandes surprises.

À l’approche du grand événement, John Calipari et les Wildcats sont les favoris à +175. Juste derrière le Kentucky se trouve Auburn, qui est +275.

De là, les chances chutent de façon spectaculaire.

Chances de gagner le tournoi SEC (BetOnline):

Kentucky +175

Auburn +275

Floride +350

LSU +550

Mississippi St +1000

Tennessee +1200

Alabama / Arkansas +2500

Caroline du Sud +3300

Texas A&M +6600

Géorgie / Ole Miss +10000

Missouri +12500

Vanderbilt +15000

Les Florida Gators, qui sont classés cinquième avant le tournoi SEC, ont la troisième meilleure cote à +500. Viennent ensuite LSU à +550, l’État du Mississippi à +1000 et le Tennessee à +1200.

À +3300, les têtes de série no 6 de la Caroline du Sud ont des cotes plus mauvaises que l’Alabama à +2500 et l’Arkansas à +2500, même si les deux équipes sont techniquement classées plus bas avant le tournoi.

Cela étant dit, la vraie question en ce qui concerne les tournois de conférence est de savoir qui se qualifiera pour la Big Dance. Dans l’état actuel des choses, le Kentucky, Auburn, Auburn, LSU et la Floride se qualifient pour le tournoi NCAA indépendamment de ce qui se passe cette semaine.

Là où les enjeux sont vraiment élevés, c’est pour des équipes comme le Mississippi State. À moins d’une solide performance, il est difficile de voir un scénario où les Bulldogs sont un tournoi de qualification de la NCAA quand tout est dit et fait.

Beaucoup de questions sur la SEC trouveront réponse cette semaine. Le tournoi de la conférence commence officiellement par une confrontation entre la Miss Ole classée 12e et la Géorgie classée 13e mercredi.

