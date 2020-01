Coupe ATP: la Grande-Bretagne perd tard et les États-Unis battent, mais gagnent pour l’Australie et le Canada

La Grande-Bretagne a commencé la Coupe ATP inaugurale par une défaite atroce 2-1 contre la Bulgarie à Sydney, mais il y avait de meilleures nouvelles pour l’Australie et le Canada dès le premier jour.

Les doublés Jamie Murray et Joe Salisbury devaient gagner leur match contre Grigor Dimitrov et Alexandar Lazarov pour assurer la victoire globale, le match n’étant pas achevé jusqu’aux premières heures de la matinée.

Mais après que les deux premiers sets aient été partagés après les tie-breaks – 7-6 (7-5) 6-7 (2-7) – il s’est ensuite résolu à un tie-break de match que la paire bulgare a pris 11-9 dans le tôt le matin en Australie.

Le match s’est déroulé jusqu’à la finale après que le numéro un britannique Dan Evans a abandonné une avance d’un set pour perdre 2-6 6-4 6-1 face au demi-finaliste de l’US Open Dimitrov lors du deuxième match en simple.

Cameron Norrie avait donné à son pays le départ parfait en battant le numéro mondial 423 Dimitar Kuzmanov 6-2 3-6 6-2.

Le nouveau tournoi de 24 nations comprend six groupes de quatre équipes. Chaque pays joue trois matchs à tour de rôle qui se composent de deux matchs en simple et d’un double.

Dans l’autre match du Groupe C, une équipe belge composée de Steve Darcis, David Goffin et de la paire de doubles Sander Gille et Joran Vliegen a battu la Moldavie 3-0.

Les organisateurs du tournoi se sont excusés auprès de la Moldavie après avoir joué par erreur l’hymne national roumain avant le match.

L’Australie, pays hôte, a connu un démarrage réussi en blanchissant l’Allemagne 3-0.

Nick Kyrgios et Alex De Minaur ont chacun remporté des matchs en simple pour donner à leur équipe une avance inattaquable, battant respectivement Jan Lennard-Struff et le numéro sept mondial Alexander Zverev.

Le Canada a remporté l’autre rencontre G au Pat Rafter Arena de Brisbane, battant la Grèce 3-0. Le numéro 15 mondial Denis Shapovalov a battu le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) dans ce match.

Dans les matches du Groupe D disputés au RAC Arena de Perth, les États-Unis ont été battus 2-1 par la Norvège, tandis que la Russie a battu l’Italie 3-0.

