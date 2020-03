Coupe d’Espagne de futsal 2020: résultats, horaires et où regarder les matchs en direct

La Coupe d’Espagne de futsal C’est peut-être l’événement principal de ce sport en termes d’émotion, et une autre édition est attendue un grand spectacle dans une compétition qui se tiendra en 2020 au Pavillon José María Martín Carpena à Malaga.

Inter Movistar et Palma Futsal débuts au K.O. avec un duel qui jouera comme inaugural à Malaga. Jeudi, à partir de 17h00, deux des meilleures équipes de la LNFS sont mesurées face à face avec les favoris de Madrid car elles ont des joueurs comme Ricardinho, Gadeia ou Pito dans leurs rangs. Le choc peut être suivi, comme tout le tournoi, à travers GOL Television.

Après le premier affrontement en quart de finale, Jaén Paraíso Interior et Viña Albali Valdepeñas ils s’affrontent sur le tapis de Carpena pour la deuxième place en demi-finale de la compétition de copera. Les deux équipes aspirent à tout, de l’état de couvert, avec Valdepeñas se démarquant davantage cette saison et Jaén, champion en 2015 et 2018, en véritable expert de la Coupe d’Espagne.

Déjà vendredi, à partir de 17 h 00, Levante et El Pozo Murcia Ils ouvriront l’activité avec le troisième affrontement en quart de finale de la Coupe d’Espagne. Les élèves de Diego Giustozzi commencent par un certain favoritisme, mais il ne faut pas leur faire confiance avant les Valenciens, qui ont des footballeurs de haut niveau comme Cuzzolino ou Cecilio.

Pour clore les quarts de finale, un plat principal sous forme de confrontation entre les Soccer Club Barcelona et Osasuna Magna, un duel plus égal qu’il n’y paraît et dans lequel les Catalans devront transpirer la grosse goutte pour assurer la dernière place des demi-finalistes de la Coupe d’Espagne.