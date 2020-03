Coutinho a déjà choisi sa prochaine destination: la Premier League

Philippe Coutinho il a déjà opté pour sa prochaine destination. Le Brésilien, l’une des grandes attractions du marché des transferts après avoir rencontré la démission du Bayern Munich avec l’option d’achat qu’il avait après son transfert et les intentions de la Barça, qui ne l’ont pas pour la prochaine saison. Le joueur devra rentrer au Camp Nou le 30 juin, mais il est probable qu’au moment où cela se produira, le meneur de jeu aura plus que décidé et fermé sa nouvelle maison: il pointe du doigt le Premier League.

La situation en Barca c’est délicat. L’ERTE qui effectuera son staff face aux difficultés financières que connaît le club est déjà connue et publique. Bien que les chiffres soient inconnus, ce mouvement dénote les problèmes monétaires de l’entité et la nécessité de céder Coutinho cet été. Le joueur est un atout important du club et il devrait obtenir un bon retour pour lui, bien que très loin de ce qu’il a déboursé il y a deux ans et demi.

En effet, l’une des options envisagées par le club Blaugrana est d’inclure le joueur dans l’une des opérations qu’il gère. L’un des plus intéressants pour les Catalans est celui de Ndombele, du Tottenham Hotspur. Le club londonien s’intéresse au Brésilien, ce n’est pas nouveau, car il y avait déjà des négociations entre les deux clubs la saison dernière, bien que d’autres accords aient finalement été conclus – les Spurs ont choisi Lo Celso et Cou est allé au Bayern. Le Barca étudier la possibilité de renforcer avec Ndombele, qu’ils apprécient comme un milieu équilibré et polyvalent qui peut ajouter positivement à la main-d’œuvre actuelle. Celui-ci est au prix de 65 millions d’eurosPar conséquent, le troc peut être possible, comme le souligne Mundo Deportivo.

Le média mentionné mentionne également deux autres clubs Premier intéressés par le Brésilien. Le Chelsea étudie également se renforcer avec le meneur de jeu ainsi que le Manchester United, un autre des grands promoteurs de cet été. La crise financière mondiale du football pourrait conduire à mettre en évidence la formule de troc parmi de nombreuses opérations qui ont lieu cet été en raison de la faible liquidité qui entraînera les clubs du fait de cette récession.