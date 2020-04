Coutinho: Newcastle veut que ce soit sa première signature majeure

Les nouveaux propriétaires de Newcastle ils arrivent chez le Premier ministre pour révolutionner le monde du football. Le prince Mohamed bin Salmán a fait de la boîte en noir et blanc la plus riche de la ligue anglaise et ils visent déjà à un footballeur de renom pour commencer à façonner son projet: Philippe Coutinho.

Comme l’a révélé le journal britannique Express, Newcastle a le footballeur de Barcelone à son agenda qui est actuellement en prêt au Bayern Munich. L’attaquant brésilien retournera au club de culé à la fin de la saison et sa vente ne sera pas exclue pour le prochain cours s’il n’entre pas dans les plans de Quique Setién, ou si une bonne offre arrive avec laquelle faire de l’argent.

Malgré le fait que Newcastle ne sera pas en mesure de réunir une équipe au cours de sa première année pour remplir le fair-play financier, les «pies» pourraient entreprendre certaines des grandes signatures qu’ils ont en tête. L’un d’eux serait Philippe Coutinho selon les informations provenant d’Angleterre, mais Barcelone tentera de ne pas vendre le Rio de Janeiro, qui a coûté environ 160 millions d’euros.

Coutinho a une excellente formation en Premier et sa signature pour Newcastle signifierait un saut de qualité pour le club qui est devenu, de loin, l’équipe la plus riche d’Angleterre. Même ainsi, des rumeurs viennent du Royaume-Uni d’autres groupes qui s’intéressent à Ousmane Dembélé, un autre des footballeurs avec qui Barcelone veut encaisser pour essayer de signer Neymar ou Lautaro Martínez.