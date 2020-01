Couverture de Tottenham, Newcastle et des autres rediffusions du troisième tour de ce soir

Tottenham affrontera Middlesbrough dans le principal affrontement des rediffusions du troisième tour de la FA Cup de ce soir.

Il y aura cinq matchs de coupe joués ce soir et talkSPORT vous apporte le meilleur de l’action.

.

Tottenham de Jose Mourinho affronte Middlesbrough lors d’une reprise de troisième tour de la FA Cup ce soir

Tottenham a fait match nul 1-1 avec Boro, le 5 janvier, et tentera désormais de les battre à domicile lors d’un match de quatrième ronde à Southampton.

Pendant ce temps, Newcastle affronte Rochdale après son match nul à Spotlands. Le vainqueur de ce soir accueillera Oxford au prochain tour.

League One Tranmere devait affronter Watford ce soir, mais cette rediffusion a dû être reportée en raison des conditions météorologiques.

pas de relâche

Comment les Spurs pourraient s’aligner pour la rediffusion de la FA Cup alors que Mourinho promet un XI fort

traiter près?

Réponse de Solskjaer lorsqu’on lui a demandé de fournir la mise à jour du transfert de Bruno Fernandes

dernier

Mourinho fait le point sur l’avenir immédiat d’Eriksen et évalue la menace de Boro

ARDENT

Everton s’entretiendra avec Delph sur la ligne Instagram après sa défaite à Liverpool

ACTION

L’Association de football va revoir les droits de la FA Cup après que les liens soient affichés sur le site de paris

KAL ON ME

La star de Leeds Phillips “est le joueur que Granit Xhaka rêve probablement d’être”

ace

“Wow, quel talent” – un adolescent de Liverpool reçoit des critiques élogieuses pour un affichage de derby “ exceptionnel ”

FUMER

“ Il a beaucoup crié ” – L’as d’Arsenal révèle une victoire inspirée par Arteta Rant contre Leeds

Info

Tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup: Man United pourrait affronter Tranmere, Chelsea et Arsenal à l’extérieur

Ailleurs, l’hôte de Coventry Bristol Rovers, Blackpool affrontent Reading et Shrewsbury Town face à Bristol City.

Mark Saggers vous emmènera sur le terrain ce soir avec des journalistes de talkSPORT aux gros liens.

Vous pouvez écouter tous les objectifs au fur et à mesure qu’ils avancent en cliquant sur le flux de commentaires ici ou en cliquant ci-dessous.

Rediffusions du troisième tour de la FA Cup

Tottenham vs Middlesbrough (20:05) – mises à jour talkSPORT de Sam Matterface et David Connolly

Newcastle vs Rochdale (19:45) – Mises à jour de talkSPORT par Ian Danter et Neil Redfearn

Coventry vs Bristol Rovers (19:45) – mises à jour talkSPORT de Jim Proudfoot

Blackpool vs Reading (19:45)

Shrewsbury Town contre Bristol City (19:45)

Tranmere vs Watford – Match reporté, terrain gorgé d’eau

FA CUP FOURTH ROUND DRAW

Watford / Tranmere vs Wolves / Manchester United

Hull City vs Chelsea

Southampton vs Middlesbrough / Tottenham

QPR vs Sheffield mercredi

Bournemouth vs Arsenal

Northampton vs Derby

Brentford vs Leicester

Millwall vs Sheffield United

Lecture / Blackpool vs Cardiff / Carlisle

West Ham vs West Brom

Burnley vs Norwich

Bristol Rovers / Coventry contre Birmingham City

Manchester City vs Fulham

Rochdale / Newcastle contre Oxford United

Portsmouth vs Barnsley

Bristol City / Shrewsbury vs Liverpool

.