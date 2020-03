Couverture en direct de la Ligue des champions avec Neymar, Sancho et Haaland de nouveau en conflit

Les poids lourds européens Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund s’affronteront ce soir pour une place en quart de finale de Ligue des champions.

Dortmund a un léger avantage en huitièmes de finale, après avoir remporté le match aller en Allemagne 2-1.

Erling Haaland a marqué un doublé brillant à Dortmund, mais le but à l’extérieur de Neymar pour le PSG a gardé cette égalité à la pointe du couteau.

. ou concédants de licence

Neymar a marqué un but décisif à l’extérieur pour le PSG

héros improbable

Le record incroyable d’Atalanta contre les gardiens de CL … sauf Kyle Walker

Ennemi

Se souvenir quand un flop Man United a largué Liverpool hors d’Europe avec l’Atletico Madrid

scènes effrayantes

Un as de Leipzig a été assommé et a avalé la langue dans un accident écœurant contre les Spurs

CRISE

Un fan des Spurs accuse Levy de «transformer son club en vache à lait» et pense que Kane partira

Malheur aux blessures

Mourinho utilise Liverpool pour prouver des problèmes, craint un match contre Man United

reviens

Comment Liverpool devrait regarder contre l’Atletico – pourquoi Henderson doit remplacer Fabinho

IMPLOSION

“ Les Spurs sont un gâchis, l’embauche de Mourinho a été une énorme erreur et tout dépend de Levy ”

limites

Mourinho défend ses joueurs de Tottenham après que les Spurs aient quitté l’Europe

ardent

Les fans de Valence défient les conseils du coronavirus alors qu’Atalanta gagne un thriller à l’intérieur de Mestalla vide

vidé

Tottenham sans vie se retire de la Ligue des champions avec une lourde défaite contre RB Leipzig

Bien qu’il s’agisse d’un match retour à succès, la rencontre se jouera malheureusement à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus.

Mais talkSPORT sera présent à Paris pour toute l’action.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions aura lieu le vendredi 20 mars et le PSG et le BVB seront impatients d’être dans le pot.

Un seul peut, bien sûr, et voici comment vous pouvez saisir toute l’action de la France.

PSG vs Borussia Dortmund: Comment écouter

Le match retour des huitièmes de finale débutera à 20 h le mercredi 11 mars.

La couverture complète du Parc des Princes sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre couverture à partir de 19h.

Ray Stubbs vous apportera toutes les informations nécessaires avant de passer la main à Ian Danter et David Connolly pour l’action en direct.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

La signature de Jadon Sancho pourrait aider Liverpool à dominer la Premier League pendant des années, déclare Jason Cundy

PSG vs Borussia Dortmund: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Dortmund Lucien Favre: «Nous voulons et devons produire une grosse performance ici si nous voulons nous qualifier. Nous devrons avoir un très bon jeu et jouer avec intelligence et patience.

«Nous devrons très bien performer défensivement et nous devrons aussi avancer – nous devons donc jouer, entre virgules inversées, un jeu tout à fait normal. Nous voulons essayer de déstabiliser notre adversaire. Nous ne pouvons pas simplement nous limiter à défendre. “

Assistant de Dortmund Sebastian Kehl: «Nous avons réalisé une très, très bonne performance à domicile mais seulement, en virgule inversée, nous avons gagné 2-1. Néanmoins, il a envoyé un signal.

«Nous avons démontré que nous pouvons très bien défendre contre le PSG et que nous pouvons encore avoir des opportunités à l’avenir. Dans cet esprit, nous espérons pouvoir reproduire une forme similaire demain. Nous savons que ce sera un jeu différent.

«Le PSG sera certainement plus performant, surtout à domicile. Nous nous croyons bien équipés pour ce match et nous espérons que nous pourrons passer au tour suivant. »

Sancho, Haaland et Reyna ont terminé la victoire du Borussia Dortmund contre le PSG et tous les trois sont nés en Angleterre

PSG vs Borussia Dortmund: Actualités de l’équipe

Le PSG compte plusieurs joueurs clés, dont le duo de milieu de terrain Ander Herrera et Marco Verratti – ce dernier étant suspendu.

Thomas Meunier purge également une suspension, mais Thiago Silva et Colin Dagba devraient être en forme.

Kylian Mbappe a manqué l’entraînement plus tôt cette semaine en raison d’une maladie, mais il devrait être prêt à commencer.

Dortmund est sans capitaine Marco Reus qui souffre actuellement d’un problème à l’aine.

Thomas Delaney devrait également être mis à l’écart en raison d’une blessure à la cheville.

.