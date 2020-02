Couverture exclusive, diffusion, heure du coup d’envoi et nouvelles de l’équipe à la rencontre de Lampard et Mourinho

C’est Master vs Apprentice ce week-end alors que Tottenham de Jose Mourinho visite Chelsea de Frank Lampard dans le choc des superproductions de GameDay.

talkSPORT sera à Stamford Bridge samedi midi pour cet énorme derby de Premier League à Londres.

Frank Lampard et Jose Mourinho s’affrontent ce week-end

Il est approprié pour un match de rancune de cette ampleur de commencer ce qui est un spectaculaire poids lourd sur talkSPORT, avec le match pour le titre Deontay Wilder vs Tyson Fury qui vous arrive en direct de Las Vegas pendant la nuit.

Lampard et Mourinho ont connu d’énormes succès en tant que joueur et manager de Chelsea, mais beaucoup de choses ont changé depuis leur apogée au milieu des années 2000.

Lampard est maintenant dans le hotseat à l’ouest de Londres tandis que Mourinho s’est déplacé vers le nord pour devenir le patron des Spurs.

Juste un point et une place séparent ces deux joueurs dans le tableau avant le coup d’envoi et la course pour les quatre premiers se réchauffe vraiment, en particulier compte tenu de l’interdiction de Manchester City en Ligue des champions.

Un doublé de Willian a donné à Chelsea une victoire 2-0 au match retour juste avant Noël où Heung-Min Son a également été expulsé.

Mais qui gagnera la cravate intrigante de ce week-end? talkSPORT sera votre seul endroit pour le savoir.

Chelsea vs Tottenham: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 12h30 le samedi 22 février.

Le commentaire complet de Stamford Bridge sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 11h.

Reshmin Chowdhury vous apportera toute la préparation avant de passer la main à Sam Matterface et Stuart Pearce pour notre commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Chelsea vs Tottenham: Statistiques des matchs

Chelsea a remporté ses deux derniers matchs de Premier League contre Tottenham, remportant pour la dernière fois trois matchs consécutifs en mars 2006, alors qu’ils étaient dirigés par l’actuel patron des Spurs, Jose Mourinho.

Tottenham n’a remporté qu’un seul de ses 33 derniers matchs à l’extérieur contre Chelsea toutes compétitions confondues (D11 L21), une victoire 3-1 en avril 2018 en Premier League.

L’équipe à l’extérieur a remporté trois des cinq derniers matches de Premier League entre Chelsea et les Spurs (L2), ce qui n’a eu lieu qu’une seule fois lors des 23 matchs précédents (W1 D9 L13).

Chelsea a perdu sept matchs à domicile toutes compétitions confondues cette saison – ils en ont perdu plus à Stamford Bridge en une seule campagne en 1985/86 (8).

Chelsea est sans victoire dans quatre matchs de Premier League (D2 L2), ayant pour la dernière fois un parcours plus long dans la compétition entre octobre et décembre 2012 (sept matchs).

Tottenham a remporté 499 matchs à l’extérieur et pourrait devenir la septième équipe à atteindre 500 victoires sur la route après Liverpool, Arsenal, Manchester United, Everton, Aston Villa et Chelsea.

En Premier League, le manager des Spurs, Jose Mourinho, a remporté 79 matchs à Stamford Bridge, tous au cours de ses deux périodes en tant que manager de Chelsea – mais, en tant que joueur à l’extérieur, il n’a pas encore gagné là-bas en trois tentatives (D1 L2), ne réussissant que plus souvent. à St James ‘Park (7) sans gagner à l’extérieur.

Le patron de Chelsea, Frank Lampard – qui a disputé 140 matches de Premier League sous Jose Mourinho – l’a battu lors de sa première réunion de direction de la ligue en décembre 2019. Un seul manager a déjà remporté ses deux premiers matchs de ligue contre Mourinho – Jaime Pacheco de Boavista en septembre 2001.

Seuls Arsane Wenger (106) et Harry Redknapp (39) ont remporté plus de derbies de Premier League à Londres en tant que managers que Jose Mourinho de Tottenham (37). Mourinho a le meilleur ratio de victoires de tous les managers ayant réussi en 20 ou plus (37 victoires en 56 matchs, 66%).

20 des 43 buts de Tottenham en Premier League cette saison ont été marqués par le duo blessé Harry Kane (11) et Son Heung-Min (9) – le deuxième meilleur buteur des Spurs est Dele Alli avec sept buts.

La star de Chelsea Willian a marqué deux buts contre Tottenham en décembre

Chelsea vs Tottenham: Nouvelles de l’équipe

Chelsea devrait se passer de N’Golo Kante, Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi.

Tammy Abraham et Andreas Christensen devraient être en forme malgré de légers problèmes tandis que Ruben Loftus-Cheek pourrait jouer ses premières minutes de la saison.

Jorginho est à un carton jaune d’une suspension de deux matches.

Les blessures de Tottenham s’accumulent lorsque Son rejoint Harry Kane sur la table de traitement.

Moussa Sissoko et Juan Foyth sont également restés inactifs.

