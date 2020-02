Couverture TalkSPORT complète des énormes rebuts de relégation

Les rivaux de la relégation, Brighton et Watford, s’affronteront samedi soir en Premier League à six points au pied de la table.

Brighton a trois points d’avance sur Watford mais n’a pas remporté de victoire de haut niveau en 2020.

Les hommes de Graham Potter savent qu’une victoire à domicile pour les Hornets serait énorme car ils cherchent à battre la baisse.

. – .

Le manager de Brighton, Graham Potter, sera impatient de battre Watford à nouveau ce week-end

De même, une victoire pour Watford, qui a perdu ses deux derniers, les sortirait de la zone de largage et mettrait une pression importante sur les autres équipes en danger.

Brighton a remporté un impressionnant succès 3-0 à Watford le premier jour de la saison.

talkSPORT sera sur la côte sud ce week-end pour vous faire vivre toute l’action.

marge de manœuvre

Les clubs de Premier League trouvent une solution à la controverse sur le “hors-jeu des aisselles” de VAR

POTINS

Messi ne va nulle part, Man United mène la course de Koulibaly, les Spurs ciblent l’ancien as de Liverpool

TRICHERIE

Est-ce que Zaha marque un point? Les dix meilleurs joueurs les plus encrassés de la Premier League

Speed ​​Kings

Qui a le temps de sprint le plus rapide cette saison? L’arrière central du choc ouvre la voie

risque

Comment la menace du coronavirus a empêché Ighalo de rejoindre ses coéquipiers de Man United en Espagne

GAMEDAY

Everton vs Crystal Palace en direct: couverture de TalkSPORT alors qu’Ancelotti affronte Hodgson

somnolé

Pourquoi le milieu de terrain de Man United Andreas Pereira a été contraint de voir un hypnothérapeute

faire des gains

Un coup de pouce énorme pour Tottenham et l’Angleterre alors que Kane partage une mise à jour prometteuse sur les blessures

gelé

Danny Rose frappe Jose Mourinho à la suite du déménagement de Newcastle

veulent de l’action

Man United dépose une plainte contre The Sun au sujet de la couverture d’une attaque à domicile contre Woodward

Brighton vs Watford: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 17h30 le samedi 8 février.

Le commentaire complet de l’AMEX sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 17h.

Laura Woods vous apportera tous les éléments nécessaires avant de passer la parole à Nigel Adderley et Alvin Martin pour notre commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Les meilleurs morceaux de talkSPORT de 2019 – Meilleurs invités, appelants brillants et mauvais chant!

Brighton vs Watford: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Brighton, Graham Potter: «Nigel [Pearson] est venu et a stabilisé le navire et a profité de la qualité qui est là – n’oubliez pas que c’est une équipe qui a terminé dans la première moitié de la Premier League l’année dernière, finalistes de la FA Cup.

“Donc, quand vous regardez à travers leur équipe et que vous regardez les joueurs qu’ils ont, ils ont de bons joueurs et de bonne qualité, donc nous savons que c’est un match difficile.

«Je me concentre uniquement sur nous.

«Cela ne me rassurera pas de regarder le tableau de la ligue et de décider qui est dedans [the relegation fight] et qui ne l’est pas, nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes.

«Clairement, les victoires sont difficiles à trouver, je pense qu’Arsenal a remporté le même nombre de matchs que nous, donc cela vous montre simplement que les victoires en Premier League sont difficiles à trouver pour tout le monde, y compris nous.

“Nous devons simplement nous concentrer sur le prochain match, essayer de prendre les bonnes choses que nous avons faites dans le jeu, éliminer les choses que nous n’avons pas si bien faites et prendre les trois points que nous aimerions tous.”

. – .

Watford de Nigel Pearson affronte Brighton ce week-end

Brighton vs Watford: Statistiques des matchs

Brighton cherche à assurer son premier doublé de ligue contre Watford depuis 1990-91, lorsque les équipes jouaient au deuxième niveau.

Watford n’a perdu qu’un seul de ses sept derniers matches de championnat à l’extérieur contre Brighton (W3 D3), bien que cette défaite ait eu lieu en Premier League en décembre 2017 (0-1).

Brighton a remporté le match retour contre Watford 3-0 le week-end d’ouverture de la saison, marquant plus de buts dans cette victoire comme ils l’avaient fait lors de leurs sept précédentes rencontres de championnat avec les Hornets combinés (2).

Brighton n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches de Premier League (D5 L4), une victoire 2-0 sur Bournemouth en décembre. En effet, aucune équipe n’a remporté moins de points en Premier League en 2020 que les Seagulls (3).

Watford a perdu ses deux derniers matchs de Premier League, concédant cinq buts lors de ces matches; ceci après une course où ils n’avaient perdu qu’un seul des huit matches de championnat (W4 D3), à travers lesquels ils n’avaient expédié que quatre buts.

Brighton a concédé trois buts lors de chacun de ses deux derniers matches de Premier League, s’inclinant à Bournemouth avant de faire match nul avec West Ham. Ils n’avaient concédé que plus de 3 buts lors de deux de leurs 23 premiers matchs avec Graham Potter cette saison.

Watford a perdu 15 points en remportant des positions en Premier League cette saison, dont six lors de ses deux derniers matchs. Ce n’est qu’en 2017-18 (21) qu’ils ont perdu plus en une seule campagne dans la compétition.

Watford est devenue la septième équipe à perdre des matchs consécutifs en Premier League grâce à des buts marqués à la 90e minute, et le premier depuis Swansea en septembre 2017. Aucune équipe n’a jamais perdu trois matchs consécutifs de cette manière dans la compétition.

Glenn Murray a inscrit son premier but de la ligue de la saison lors du match nul 3-3 de Brighton avec West Ham la dernière fois – à 36 ans 129 jours, il est le plus vieux joueur à marquer en Premier League cette saison.

Brighton vs Watford: Composition

Brighton n’a plus de soucis de blessure et dans un nouvel élan, Shane Duffy s’est entraîné jeudi après avoir raté son dernier match après une opération mineure.

La nouvelle recrue Tariq Lampty s’est installée dans l’équipe, mais ce match pourrait arriver trop tôt pour l’ancien joueur de Chelsea.

Tom Cleverley revient d’une blessure pour Watford. L’ancien homme de Manchester United est mis à l’écart depuis octobre avec une blessure à Achille.

Kiko Femenia est en pleine forme physique, tandis qu’Ismaila Sarr est peu susceptible de figurer. Adalberto Penaranda est disponible après son retour de sa période de prêt au côté belge d’Eupen.

Brighton: À SUIVRE

Sous-marins:

Watford: À SUIVRE

Sous-marins:

.