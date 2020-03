Covid-19 a également frappé la poche des arbitres: Maganda

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020

La pause dans le football mexicain due à la pandémie de coronavirus a affecté non seulement les joueurs et les équipes, mais aussi les arbitres, dont les revenus dépendent en grande partie des matchs qu’ils dirigent et qui, dans cette situation, pourraient cesser de recevoir entre 50 et 100 000 pesos par mois, selon le sifflet Adalid Maganda.

Il a précisé que, bien que l’Association mexicaine des arbitres fournisse à ses membres une aide mensuelle, leurs revenus les plus importants proviennent des partis auxquels ils participent, de sorte que la suspension pour une durée indéterminée de la Mx League, de la Mx Ascent et du concours féminin, les maintient dans une grave incertitude économique.

La suspension du tournoi nous a fait beaucoup de mal, cela a porté un coup dur à notre économie. Nous recevons un soutien mensuel, mais notre principal moyen de subsistance dépend des matchs qui ont lieu chaque semaine et, évidemment, si nous n’arbitrons pas, il n’y a pas d’argent et cela, comme dans le cas de n’importe qui, affecte nos familles; Mais bon, nous comprenons aussi que la santé passe avant tout et nous ne pouvons que rejoindre la cause, a-t-il mentionné.

En revanche, il a souligné que, jusqu’à présent, la seule instruction qu’ils ont reçue de la Commission d’arbitrage, dirigée par Arturo Brizio, est que nous continuions à rester en forme. L’entraîneur physique nous a envoyé les exercices à faire à la maison et que nous ne perdons pas de forme.

Il a expliqué qu’on leur avait également demandé de regarder les vidéos de nos matchs pour apprendre des erreurs et ne pas les refaire. De plus, nous devons rester à jour en lisant les règles du jeu et, surtout, être conscients de ce que d’autres collègues ont fait de mal afin que cela ne nous arrive pas.

Il espérait que le tournoi pourrait reprendre dans un court laps de temps, mais il a souligné que dans cette situation, il n’est pas nécessaire de se précipiter et la chose la plus recommandée est d’attendre que le ministère de la Santé indique quand il est viable de reprendre l’activité.

