Photo de Win McNamee / .

De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine

Bryan Curtis et David Shoemaker se penchent sur la question du coronavirus et du pouvoir gouvernemental (01:00); la blague surmenée de Twitter de la semaine (19:15); l’excitation pour le prochain documentaire de Michael Jordan, The Last Dance (24:15); et courrier de l’auditeur (41:00).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS