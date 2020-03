Covid-19 paralyse le football européen; Suspension des ligues d’Angleterre, de France et d’Allemagne

Ap, ., Spoutnik

Journal La Jornada

Samedi 14 mars 2020, p. a10

Dusseldorf. Les cinq ligues nationales majeures d’Europe ont été paralysées après que le Premier ministre anglais, ainsi que les tournois en France et en Allemagne, ont suspendu leurs matchs et rejoint les mesures que l’Espagne et l’Italie ont prises pour empêcher la propagation du coronavirus. La FIFA a recommandé de ne pas jouer de matchs internationaux, tandis que l’UEFA a reporté la Ligue des champions et l’Europe la semaine prochaine, tandis que le Grand Prix de F1 de Bahreïn et du Vietnam a été reporté.

Les matchs en Angleterre ont été suspendus jusqu’au 3 avril, après que le manager d’Arsenal Mikel Arteta et le joueur de Chelsea Callum Hudson-Odoi se soient révélés positifs pour le virus, tandis que d’autres footballeurs et employés sont isolés. .

Everton a rapporté qu’un de ses joueurs avait des symptômes de Covid-19, tandis que Bournemouth a déclaré que le gardien de but remplaçant Artur Boruc et quatre employés étaient soupçonnés d’être porteurs du virus. Leicester a indiqué que trois de ses membres étaient légèrement malades.

La suspension en Angleterre comprend également les catégories deuxième, troisième et quatrième divisions et les deux femmes supérieures.

La Bundesliga a également stoppé ses actions. Dans un premier temps, les dirigeants avaient déclaré qu’ils joueraient les matchs du week-end sans public, puis résoudraient une pause du mardi au 2 avril. Mais quelques heures plus tard, il a fait marche arrière et annulé les réunions.

C’est une folle. Veuillez arrêter de jouer et atterrir en réalité, a écrit le milieu de terrain du Bayern Munich Thiago Alcantara sur Twitter. Soyons honnêtes, il y a des priorités beaucoup plus importantes que n’importe quel sport.

En France, les équipes de football de première et deuxième division ont été suspendues pour une durée indéterminée, après que plus de 3 600 cas de coronavirus ont été confirmés, dont 78 décès.

L’UEFA a reporté les matchs de la semaine prochaine à toutes les compétitions, y compris les duels de Ligue des champions du Bayern Munich-Chelsea et Barcelone-Naples prévus mercredi.

Huit matches de Ligue Europa programmés pour jeudi ont été reportés, ainsi que les tirages au sort des quarts de finale des champions et des tournois européens. L’UEFA prévoit de se réunir mardi pour ajuster le calendrier et l’éventuel report d’un an de l’Euro 2020.

En Amérique, la Colombie a stoppé la ligue de football après les mesures de sécurité que le gouvernement a données pour éviter plus d’infection, tandis que le tournoi brésilien est l’un des rares qui reste actif auprès du public.

La FIFA a déclaré qu’elle n’obligerait pas les clubs à céder leurs joueurs aux équipes nationales et a recommandé de ne pas jouer de matches internationaux en mars et avril.

Le Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn et au Vietnam, prévu respectivement le 22 mars et le 5 avril, a été reporté après avoir été considéré comme se déroulant à huis clos. La FIA a déclaré qu’elle analyserait la faisabilité de dates alternatives potentielles plus tard cette année.

L’Indycar a renversé son plan de compétitionner sans téléspectateurs et a annulé ses quatre premières courses de la saison. Les Augusta Golf Masters et le Marathon de Boston, compétitions rituelles de printemps, ont été reportés.

La NFL a annulé des voyages et des interviews d’équipe avec des joueurs éligibles pour le prochain repêchage. Les campus ne peuvent communiquer avec les prospects que par téléphone ou visioconférence.

Le golf a également arrêté les activités. Le commissaire de la PGA, Jay Monahan, a annoncé la suspension de la saison 2019-2020, car la santé et la sécurité de tous ceux qui sont associés à l’organisation est notre priorité.

