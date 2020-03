Covid-19 quitte le Mexique sans matchs de championnat

▲ La santé et la sécurité sont primordiales, ont déclaré les Diamondbacks après l’annulation de la série contre les Padres (photo) Photo prise sur Twitter @Padres

Erendira Palma Hernández et Ap

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. 9

Les ligues majeures (MLB) ont annoncé l’annulation de la série qui se jouera en avril au Mexique entre les Arizona Diamondbacks et les San Diego Padres en raison du retard pris en début de saison régulière par le Covid-19. , tandis que le championnat du monde de football féminin U-17 qui se tiendra à Toluca a également été suspendu.

Conformément aux recommandations du Center for Disease Prevention and Control et des autorités sanitaires mexicaines visant à prévenir la propagation du virus Covid-19, la Mexico Series 2020 entre les parents de San Diego et Diamondbacks d’Arizona qui se tiendra les 18 et 19 avril a a été annulée, a confirmé l’agence dans un communiqué.

La série entre Padres et Diamondbacks aurait lieu au stade Alfredo Harp et serait les premiers matchs de la saison régulière des ligues majeures à Mexico. Cependant, face à la pandémie de coronavirus, la MLB a estimé que rien n’est plus important que la santé et le bien-être de nos joueurs, employés et fans.

Le commissaire de la Major League Baseball, Rob Manfred, a rapporté la semaine dernière qu’en raison de la propagation du coronavirus, le début de la saison MLB serait reporté d’au moins huit semaines jusqu’à la mi-mai.

Les matchs de saison régulière qui auront lieu les 28, 29 et 30 avril à San Juan Puerto Rico entre les Mets de New York et les Marlins de Miami ont également été annulés. La série entre les Cubs de Chicago et les Cardinals de l’Arizona, prévue du 13 au 14 juin à Londres, se poursuit.

Rodrigo Fernández, directeur de la MLB en Amérique latine, a déclaré à La Jornada qu’en raison des matchs qui se dérouleraient au stade Alfredo Harp Helú, un déversement économique entre 45 et 60 millions de dollars était attendu.

Nous avons eu trois séries à Monterrey avec un déversement de près de 85 millions de dollars, à Mexico ce sera un chiffre proche; c’est deux jours et vous devez mesurer le plein impact sur les hôtels et restaurants.

Monterrey a accueilli des matchs de saison régulière pour la première fois en 1996, un affrontement entre les Mets de New York et les Padres de San Diego, et de nouveau en 1999, lorsque les Rockies du Colorado et Padres sont entrés en collision.

L’année dernière, la capitale de Monterrey a accueilli six matchs de Ligue majeure en saison régulière avec des matchs entre San Luis et Cincinnati, ainsi qu’une rencontre entre Houston et Los Angeles.

Cela nous brise le cœur de savoir que nous ne jouerons pas devant les merveilleux fans du Mexique cette année, mais la santé et la sécurité sont primordiales, ont écrit les Diamondbacks sur Twitter.

Dans le monde du football, Concacaf a annulé la première mondiale féminine des moins de 17 ans qui se déroulerait du 18 avril au 3 mai à Toluca, où l’équipe mexicaine serait dirigée par la vice-championne du monde Maribel Domínguez.

La santé et le bien-être de toutes les personnes qui participent aux compétitions de la Concacaf est notre priorité et c’est pourquoi nous avons décidé de suspendre la Coupe du monde féminine U-17 et le championnat de futsal au Guatemala (qui se tiendra du 1er au 10 mai), a-t-elle indiqué. l’organe directeur du football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

L’équipe mexicaine cherche à atteindre à nouveau la Coupe du monde après avoir atteint la deuxième place de l’édition Uruguay 2018, où elle a chuté en finale contre l’Espagne.

