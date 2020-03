Cowboys et Dak Prescott: les pourparlers vont de mal en pis

Les discussions entre les Cowboys de Dallas et Dak Prescott sont allées de mal en pis. Tout enthousiasme à propos de la conclusion d’un accord a maintenant disparu.

Lundi marque la date limite pour que des équipes comme Dallas utilisent leurs tags de franchise. Jusqu’à présent, les Cowboys ont clairement indiqué que si Prescott n’acceptait pas l’une de leurs offres de contrat, ils le tagueraient en franchise.

À ce jour, il n’a accepté aucune des offres de l’équipe.

Cela laisse Jerry Jones and Co. avec peu d’options. Le plus probable est qu’ils feront exactement ce que Prescott leur a dit qu’il ne voulait pas qu’ils fassent – utilisez l’étiquette de franchise de l’équipe sur lui.

L’an dernier, Prescott a enregistré 4 902 verges et amassé 30 touchés. Il n’y a aucun moyen que les Cowboys le laissent frapper à l’agence libre, étant donné son talent. Cela signifie donc que quelqu’un va partir la semaine prochaine malheureux.

Et que quelqu’un est Prescott.

De @SportsCenter: le plan actuel de la NFL, comment le coronavirus a affecté le plan de dépistage détaillé de Washington pour Tua, et un dimanche crucial pour Dak Prescott et Cowboys après un contact minimal ces derniers temps. pic.twitter.com/uK3tdbxy3J

– Jeremy Fowler (@JFowlerESPN) 14 mars 2020

Ce week-end, l’initié ESPN NFL Jeremy Fowler est apparu sur le réseau et a déclaré que Prescott obtenant la franchise étiquetée était essentiellement inévitable à ce stade.

“Dallas a fait une deuxième offre de contrat début mars”, a-t-il déclaré.

“On me dit depuis lors qu’il y a eu un contact minimal entre les deux parties, ce qui est un peu préoccupant. Il semble que cela se dirige vers l’étiquette de franchise de Dak Prescott », a poursuivi Fowler.

«Le dimanche est grand parce qu’en supposant que l’ABC passe, les Cowboys sauront exactement combien d’argent ils peuvent dépenser et ils peuvent essayer de conclure un accord au cours des prochaines 24 heures.»

Les Cowboys et Prescott sont entrés dans l’intersaison avec un certain enthousiasme en espérant qu’un accord pourrait être conclu. Cet espoir a maintenant officiellement quitté l’équation.

Prescott recevra la franchise taguée par l’équipe la semaine prochaine. Ce qui se passe à partir de ce moment-là sera intéressant à voir.

