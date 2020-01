Cowboys paiera 40 millions de dollars à Dak Prescott chaque année?

Les Cowboys vont-ils payer à Dak Prescott 40 millions de dollars par an?

Certains experts estiment que c’est là que les négociations entre Prescott et Jerry Jones vont finalement.

Le chef du personnel des Cowboys, Stephen Jones, a clairement indiqué cette semaine que la signature de Prescott pour un accord équitable était la priorité absolue de l’équipe pendant l’intersaison.

“C’était urgent pour nous”, a déclaré Stephen aux médias.

«Nous voulons certainement y arriver. C’est notre priorité n ° 1 alors que nous entrons dans la morte-saison est, espérons-le, de trouver une solution et d’y arriver. »

Le dilemme auquel est confronté Dallas en ce moment est qu’un accord doit être conclu avant le 10 mars.

C’est la date limite pour le tag de franchise, quelque chose que les Cowboys sont prêts à utiliser sur Prescott si un nouveau contrat n’est pas accepté à ce moment-là.

Avec l’étiquette de franchise, Prescott devrait 27 millions de dollars la saison prochaine.

Alors que certains joueurs peuvent réagir négativement au marquage de franchise, les cuivres de Dallas espèrent que Prescott se rendra compte que ce serait simplement un outil pour eux.

Dans une chronique récente, Sports Illustrated a noté que des sources les avaient informés que c’était probablement le cas.

“Donc, le tag arrive probablement”, note le rapport.

“Certaines interprétations des plans des Cowboys suggèrent ici que Dallas est” réticent “à utiliser le tag.

“Mais des sources indiquent à CowboysSI.com que le front office considère le tag de franchise comme un” outil “sur la voie d’un éventuel accord.”

Tous les meilleurs joueurs payés de la ligue en ce moment sont des quarts-arrière.

Le passant des Seattle Seahawks, Russell Wilson, gagne 35 millions de dollars par an. Le quart-arrière des Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, gagne 34 millions de dollars.

Aaron Rodgers des Green Bay Packers, Jared Goff des Los Angeles Rams et Carson Wentz des Philadelphia Eagles gagnent respectivement 33,5 millions, 33,5 millions et 32 ​​millions de dollars.

Avec chaque nouveau contrat pour un quart-arrière par règle dépassant le sommet précédent, il va de soi que Prescott dépassera ce que Wilson obtient.

“Prescott a produit une année de carrière avec 4 902 verges et 30 touchés”, poursuit le rapport Sports Illustrated.

“Il est bien sûr considéré comme la pièce maîtresse de l’équipe du nouvel entraîneur Mike McCarthy, et ce chiffre de 40 millions de dollars devient plus réaliste au fil du temps.”

Prescott n’obtiendra probablement pas le contrat qu’il veut avant mars.

Cela dit, tout comme ce fut le cas avec son coéquipier Ezekiel Elliot, il finira par repartir avec l’accord qu’il recherche quand tout sera dit et fait.

