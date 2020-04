Cowboys signant Jameis Winston? – Jeu 7

Cowboys signant Jameis Winston?

Cowboys signant Jameis Winston?

Les Cowboys de Dallas signent-ils Jameis Winston? Au moins un analyste semble le penser.

Nick Wright de Fox Sports 1 a beaucoup dit cela lors d’une récente apparition à l’émission de radio de Colin Cowherd.

Les Cowboys de Dallas conviendraient bien au QB Jameis Winston. @GetNickWright sur pourquoi: pic.twitter.com/XpZV6O5BDr

– Troupeau avec Colin Cowherd (@TheHerd) 3 avril 2020

“Il y a une autre équipe qui a du sens pour Jameis non seulement parce qu’il serait un excellent remplaçant et pourrait peut-être apprendre de leur entraîneur-chef, mais aussi parce que ce serait un coup à l’agent de leur quart-arrière partant”, a déclaré Wright sur The Herd .

“Et cet endroit est les Cowboys de Dallas.”

Winston va-t-il vraiment finir avec Dallas? Le temps nous le dira. Mais pour le moment, il est difficile de voir un scénario où cela se produit.

En relation: La famille du Michigan State Basketball subit une perte de coronavirus