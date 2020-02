Cowboys signe une étoile pour un contrat record

Les Cowboys de Dallas signent une star pour un contrat record, semble-t-il.

Le cornerback Byron Jones serait sur le point de devenir le joueur le mieux payé de son poste.

Le joueur de 27 ans est l’un des nombreux agents libres avec lesquels Dallas doit trouver quoi faire au cours des prochaines semaines.

Selon Sheil Kapadia de The Athletic, Dallas et Jones approchent d’un accord qui fera de lui le coin le plus riche de la ligue.

Actuellement, le coin des Dolphins de Miami, Xavien Howard, est le coin le plus rémunéré de la NFL avec 15 millions de dollars par an.

Cela va bientôt changer.

Dallas s’est débattu pour décider de donner à Jones ou à Amari Cooper le type de jour de paie qu’ils recherchent, et il semble qu’ils aient décidé de Jones.

Le nouvel accord de Marcus Peters avec les Ravens de Baltimore lui verse environ 14 millions de dollars par an, c’est donc la parole pour Jones.

Dans cet esprit, il commandera probablement quelque chose dans la fourchette de 16 ou 17 millions de dollars. En tant que Pro Bowler et joueur All-Pro de la deuxième équipe en 2018, son CV parle de lui-même.

Bien sûr, Jones a légèrement reculé en 2019 – mais pas un qui devrait avoir un impact significatif sur son salaire.

Au total, il a enregistré 46 plaqués, six déviations de passes et un échappé forcé la saison dernière.

Malheureusement, il n’a pas non plus enregistré d’interception pour la deuxième saison consécutive.

“Il s’agit d’un coin de calibre de départ NFL”, a déclaré récemment le vice-président du personnel des joueurs, Will McClay.

«Un très bon joueur. Nous devons déterminer sa valeur financière et si cela nous convient. »

Avec toute l’attention actuellement concentrée sur la ré-signature du quart-arrière Dak Prescott, Jones a un peu volé sous le radar. Cela dit, les Cowboys disposent de 77 millions de dollars d’espace disponible, donc d’une manière ou d’une autre, un accord sera conclu.

