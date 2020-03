Création d’une liste de joueurs de baseball pour les joueurs de MLB en 2020

Il y a vingt ans ce printemps, le meilleur jeu vidéo de baseball jamais réalisé a atteint les tablettes. Certains joueurs de baseball se souviennent peut-être avec émotion du MVP Baseball 2005 ou du RBI Baseball; d’autres pourraient être convaincus que la modernité et la sophistication font de MLB The Show la dernière et la meilleure option. Mais pour une certaine génération de fans, aucun autre jeu ne peut égaler la franchise Backyard Baseball pour sa valeur de divertissement.

Et après l’original très populaire, sorti en 1997, est venue une suite bien-aimée avec un avantage crucial sur son prédécesseur: grâce à un accord de licence avec la MLB Players Association, Backyard Baseball 2001 – qui a été publié, dans le style typique des jeux de sport, un an avant la date dans son titre – pourrait insérer des versions «kid» de stars professionnelles aux côtés des personnages fictifs du jeu.

Ainsi, les amateurs de Backyard pourraient rédiger une équipe comprenant le gamin Derek Jeter, le gamin Randy Johnson et le gamin Ken Griffey Jr., regorgeant d’attributs et d’une esthétique réalistes: Jeter avec son sourire charismatique, Johnson avec ses jambes dégingandées, Griffey avec sa casquette drapée vers l’arrière . Pour un jeune fan de baseball en 2000 comme moi, il était impossible d’avoir plus de plaisir que de passer une heure devant l’écran de l’ordinateur, de cliquer pour balancer et lancer et courir.

La franchise Backyard ne produit plus de nouveaux jeux, mais comme la saison 2020 MLB et l’approche du 20e anniversaire du célèbre jeu, imaginons que ce soit le cas. Pour Backyard 2001, le jeu mettait en vedette un joueur professionnel de chaque équipe MLB, plus un deuxième joueur d’un club sélectionné. (C’est parce que Griffey, le joueur préféré des designers, a été échangé de Seattle à Cincinnati à mi-chemin de la création du jeu, ils l’ont donc laissé avec Red Barry Larkin dans le jeu, mais ont ensuite dû ajouter un autre joueur pour remplir la place des Mariners). Quels 31 joueurs mériteraient d’être inclus dans une version mise à jour?

Les créateurs de Backyard ont choisi leurs joueurs dans un but précis, et je ferai de même aujourd’hui. Lorsque j’ai documenté la création du jeu il y a quelques années, les concepteurs ont partagé quelques principes qu’ils ont utilisés pour sélectionner les joueurs professionnels pour leur jeu, au-delà du simple choix des meilleurs joueurs de chaque équipe de la saison précédente (1999).

J’appellerai le premier principe la règle de taille. Les créateurs du jeu ont recherché la diversité dans leur bassin de joueurs, de sorte que les enfants fictifs inventés pour le jeu Backyard initial étaient un mélange homogène d’hommes et de femmes, blanc et non blanc. Ils voulaient aussi un mélange de types de corps; Mark Peyser, le concepteur principal du jeu, s’est souvenu avoir pensé à l’époque: «Je veux des enfants grands, je veux des enfants courts, je veux du gras, je veux maigre, je veux tous ces aspects physiques différents.» Ces leçons éclaireront certaines décisions concernant les sélections modernes.

Le deuxième principe principal est la règle de Shawn Green. Green était le représentant des Dodgers dans Backyard 2001, mais il est l’un des personnages les moins mémorables. C’est parce que les illustrateurs ont essayé de mettre en évidence des traits physiques reconnaissables pour chaque joueur (voir: la taille de Randy Johnson). L’artiste Tom Verre m’a dit qu’il s’agissait «de prendre quelque chose qui était identifiable chez les joueurs des ligues majeures et de simplement le mettre dans ce style de Backyard Baseball». Si un joueur professionnel n’avait pas de traits facilement identifiables, le travail de l’artiste devenait beaucoup plus difficile. “Je pense que Shawn Green a été celui avec qui j’ai eu du mal parce qu’il est en quelque sorte ce type”, a déclaré Verre.

Lors de la sélection de la récolte de joueurs 2020, je garderai ces directives à l’esprit, ainsi que la répartition positionnelle de Backyard 2001, ce qui signifie deux lanceurs, trois attrapeurs et le reste un mélange d’infielders, outfielders et quelques frappeurs désignés . Par-dessus tout, je recherche les meilleurs joueurs pour une version hypothétique de ce jeu – un groupe diversifié qui exciterait les enfants et les adultes nostalgiques de l’esprit Backyard, parce que Backyard 2001 comprenait de jeunes joueurs et vétérans, des sluggers et des speedsters, des candidats récompensés. et les étoiles montantes.

Sur la liste! Il suffit de rêver de la joie que les versions Backyard des 31 noms suivants apporteraient.

Braves: Ronald Acuña Jr. (OF)

L’une des vedettes de la récente campagne publicitaire «Laissez les enfants jouer» de la MLB est parfaitement logique en tant que premier choix pour jouer avec les enfants. Acuña peut frapper, courir et frapper, ce qui en fait le joueur idéal pour un match dans le jardin.

Ressortissants: Juan Soto (OF)

Soto aussi, qui pourrait tout aussi bien être un vrai gamin. Le joueur de 21 ans aura à peine besoin d’un vieillissement pour son animation. Alors que Max Scherzer aurait également pu être le représentant des Nationals, d’autres équipes avec des lanceurs d’élite avaient une alternative de joueur de position pire que Soto.

Mets: Pete Alonso (1B)

Backyard Baseball 2001 chérissait la puissance. Le total médian des circuits en carrière pour les 29 joueurs professionnels du jeu (sans compter les lanceurs) était de 427, la marque de Mike Piazza; le record médian en une seule saison était de 43. Et même si Jacob deGrom a été le choix des Mets lors du premier repêchage de cette liste, le champion du home run de l’an dernier est la sélection ultime. Alonso pourrait donner à la frappeuse de renom Kiesha Phillips une course pour son argent Backyard.

Phillies: Bryce Harper (DE)

L’athlète de couverture du jeu vidéo MLB The Show de 2019 est l’un des joueurs les plus célèbres du sport, et donc un choix naturel à inclure ici. Même en 2019, sa première saison en bonne santé sans un voyage avec des étoiles, Harper comptait encore 35 circuits et 114 points produits, et il possède le pouvoir Kiesha-esque depuis son adolescence.

Marlins: Jonathan Villar (IF)

Brian Anderson est le meilleur joueur des Marlins, mais en tant que joueur à peu près moyen avec un nom générique de MLB, il est la proie de la règle de Shawn Green. Villar, à l’inverse, possède des compétences hors du commun, de sorte que les passionnés de Backyard peuvent profiter d’un joueur avec une vitesse incroyable et une pop surprenante, dans le style de Pete Wheeler.

Cardinaux: Yadier Molina (C)

Les sélections du jeu original étaient principalement orientées vers l’offensive, mais quelques défenseurs principaux ont trouvé leur chemin dans le quartier. Le receveur Iván Rodríguez, fraîchement sorti de sa campagne MVP de 1999, était remarquable, et bien que Molina, le cardinal actif le plus connu, soit loin d’être l’égal de Rodríguez, il est le receveur moderne le plus similaire à Rodríguez dans sa réputation défensive. Les neuf gants d’or de Molina en carrière occupent le troisième rang parmi les attrapeurs, derrière seulement Pudge et Johnny Bench.

Brasseurs: Christian Yelich (OF)

En termes de gameplay, les meilleurs joueurs de Backyard ont combiné une note de frappe élevée avec une note élevée pour la vitesse. Les runes se sont déroulées en grappes avec des joueurs qui pourraient frapper un coup dans l’écart du champ extérieur et sprinter jusqu’au troisième, ou passer de la seconde à la maison sur un dribbleur. Sur une note connexe, Yelich était sur le rythme d’une saison sans précédent de 50 circuits et 30 vols en 2019 avant de perdre ses trois dernières semaines à cause d’une blessure.

Oursons: Javier Báez (SS)

Báez a supplanté Kris Bryant dans la hiérarchie de popularité des Cubs, car l’homme de couverture du MLB 2020 The Show est l’un des joueurs les plus divertissants de la ligue. Báez ne se contente pas de frapper et de courir; il transforme les tags et les diapositives en leurs propres points forts.

Rouges: Joey Votto (1B)

Votto a subi une pire campagne offensive en carrière en 2019, mais aucun autre rouge ne possède un score Q presque aussi élevé. Compte tenu de la capacité de base de Votto et de la reconnaissance du terrain, son point de swing – qui montre au frappeur un aperçu approximatif de la direction d’un terrain – serait le meilleur du jeu.

Pirates: Josh Bell (1B)

Avec Andrew McCutchen et Starling Marté partis, Bell est le meilleur pirate restant et le plus reconnaissable. Après une saison 2019 épanouie, qui a vu le club de Bell 37 circuits, faire l’équipe All-Star et participer au Home Run Derby, le premier joueur de base de Pittsburgh est un choix digne pour cette liste.

Dodgers: Mookie Betts (OF)

Franchement, le commerce des Dodgers pour Betts était une sorte de gaspillage du point de vue de Backyard, car cela signifie que Cody Bellinger abandonne, privant le jeu d’une autre dynamo à la vitesse et du MVP NL de la saison dernière. Pourtant, pour toutes les forces de Bellinger, il est impossible d’exclure Betts, l’ancienne star de Boston – l’un des joueurs les plus talentueux et divertissants de la planète, un récent MVP de son propre chef et une présence phénoménalement joviale dans le sport.

Diamondbacks: Ketel Marte (2B / OF)

Regardez, un autre joueur défensif flexible – la saison dernière, Marte a joué des parties de 96 matchs dans le champ central et des parties de 94 dans le milieu de terrain – qui peuvent frapper pour la puissance, frapper pour la moyenne et sprinter. Le joueur en petits groupes de 2019 a terminé quatrième du vote MVP NL, et même si son profil national ne se rapproche pas, disons, de Betts, ses compétences correspondent parfaitement au mandat de Backyard.

Géants: Buster Posey (C)

Copiez-collez la plupart de la section Votto ici. La production de Posey a diminué, et sa puissance a presque entièrement disparu (12 circuits combinés au cours des deux dernières saisons), et il n’a même pas réussi à recevoir des étoiles ou une reconnaissance pour la première fois en une saison complète. Mais Posey est MVP, recrue de l’année et triple vainqueur des World Series; il est le meilleur receveur de sa génération et le géant le plus connu de l’équipe. Il mérite la place du club dans le match.

Rocheuses: Charlie Blackmon (OF)

Je sais, fans des Rockies, que Nolan Arenado est le meilleur joueur – une star à double sens et un top 10 des meilleurs MVP cinq années de suite. Mais Blackmon est une vedette statistique à part entière, en particulier dans les chiffres des valeurs du jeu (moyenne au bâton de carrière .304, total récent à trois chiffres pour les runs et les runs battus), et une caractéristique distinctive propulse Blackmon dans le jeu: Just imaginez la joie des animateurs chargés de numériser la barbe de Blackmon.

Padres: Fernando Tatís (SS)

En tant que recrue en 2019, l’arrêt-court de San Diego aurait pu être le joueur le plus excitant du baseball – un joueur de 20 ans en roue libre qui a pris des risques et accepté les conséquences, qu’il s’agisse d’un joyau du Web inexplicable ou d’une erreur du trou. Sa moyenne au bâton de .317 et ses 22 circuits en 84 matchs n’aide que les choses. Le pauvre Manny Machado a déjà été dépassé de son côté du champ intérieur, mais le jeune Tatí appartient définitivement.

Yankees: Aaron Judge (OF)

Le meilleur lanceur du monde au printemps 2000 était Pedro Martínez, qui venait de terminer, selon les mesures de fWAR, la meilleure saison pour tous les lanceurs de l’histoire de la MLB. Mais Pedro n’a pas fait le match. Donc l’exclusion de Gerrit Cole ici, après une saison record, est un joli parallélisme. Cole peut éliminer tous les frappeurs qu’il veut, mais Judge est un cogneur facilement identifiable, déjà connecté aux fines rayures, et un bénéficiaire de la règle de taille. Il dominerait même Billy Jean Blackwood et Ernie Steele, les deux plus grands joueurs de l’original.

Rayons: Blake Snell (P)

La liste des Rays repose davantage sur la profondeur que sur les talents haut de gamme; Du côté des joueurs de position, ils sont remplis de bons joueurs, mais ils n’ont personne vraiment formidable. Snell est une véritable star, cependant, après avoir remporté le prix AL Cy Young 2018, et il possède les éléments de barrage à indice d’octane élevé nécessaires pour exceller dans un environnement de basse-cour.

Red Sox: Chris Sale (P)

Il en va de même pour Sale, propriétaire du meilleur taux de retraits au cours de la carrière (minimum 1 000 manches) de l’histoire de la MLB – et un type suffisamment maladroit pour s’adapter à la philosophie de Backyard. Son mouvement de lancer latéral donnerait une animation excentrique; sa stature dégingandée imiterait celle de Johnson de l’ancien jeu; et parce que Backyard Baseball n’a pas de blessures, le bras du jeu vidéo de Sale ira très bien, contrairement, peut-être, à son membre réel.

Blue Jays: Vladimir Guerrero Jr. (3B)

J’ai décidé de ne pas choisir Adalberto Mondesi, fils de Raúl, pour les Royals, donc Guerrero est le seul à être un fils de Backyard devenu une star hypothétique de Backyard. Lorsque Vlad Sr.a rempli la place des Expos dans le jeu il y a 20 ans, il avait déjà été nommé All-Star et avait enregistré 92 circuits. Bien sûr, Junior n’est pas encore là, et il n’a pas frappé comme prévu en tant que recrue, mais il est sur le point de faire une percée en deuxième année, et il n’est encore que récemment retiré du titre de meilleur espoir du baseball avec une “chauve-souris messianique”. Quelque chose me dit qu’il ferait du tangage avec Tony Delvecchio ou Sally Dobbs.

Orioles: Trey Mancini (1B / OF)

Mancini est la version de Marty Cordova de cette édition, qui a représenté les Twins il y a 20 ans malgré quelques statistiques exceptionnelles et aucune puissance stellaire reconnaissable. Mais bon, vous essayez de choisir un Oriole 2020 qui est bien connu à l’échelle nationale.

Jumeaux: Nelson Cruz (DH)

Au cours des six dernières saisons, Cruz a dominé les tournois majeurs avec 21 de plus que Mike Trout. Il n’a pas ralenti du tout alors qu’il vieillit jusqu’à la fin de la trentaine; 2019 a été sa meilleure saison complète au plateau. Et oui, Cruz porte la mise en garde d’une suspension PED dans son passé, et l’univers de Backyard est ostensiblement conçu pour donner aux enfants des modèles. Mais il s’avère que le casting original des pros était environ un tiers pollué par les utilisateurs de stéroïdes, donc Cruz perpétue simplement la tradition.

Indiens: Francisco Lindor (SS)

Lindor se classe parmi les choix les plus évidents dans cet exercice: une personnalité souriante et effervescente combinée à une puissance de 30 circuits et une défense éblouissante à la position d’arrêt court. Oubliez simplement représenter Cleveland; Lindor se disputera la couverture du jeu.

White Sox: Yasmani Grandal (C)

L’année prochaine, plusieurs autres White Sox pourraient prétendre à ce poste: la recrue Luis Robert, un marchand de vitesse à puissance centrale; recrue Nick Madrigal, l’antidote au fléau du sport; étudiant en deuxième année Eloy Jiménez, qui pourrait éclater comme un frappeur de puissance dans sa saison de 23 ans. Mais pour l’instant, l’addition de l’agent libre Grandal est le choix en tant que meilleur receveur de baseball et une force bidirectionnelle à la position offensive la plus faible des majors.

Royals: Whit Merrifield (OF / 2B)

Le Royal multipositionnel offre une flexibilité de mise en place, une capacité de frappe et une vitesse tous ensemble. Merrifield a dominé les majors dans les vols en 2018, les triplés en 2019 et les coups sûrs dans les deux saisons.

Tigres: Miguel Cabrera (1B)

Avec des goûts de Cal Ripken Jr. et José Canseco, Backyard 2001 n’a pas hésité à décliner les étoiles, et Cabrera pourrait être le seul Tiger à avoir un minimum de reconnaissance nationale.

Astros: José Altuve (2B)

Pour la seule règle de taille, Altuve est un choix naturel. Cela ne fait pas de mal qu’il inspire des comparaisons fréquentes avec Pablo Sanchez, le meilleur joueur du quartier de Backyard malgré sa petite taille. La sélection d’Altuve est compliquée par le scandale de la tricherie des Astros, mais il reste pour deux raisons. Premièrement, d’autres choix possibles d’Astros (Alex Bregman, Carlos Correa, George Springer) ont également été ternis, et deuxièmement, Altuve ne semble pas avoir participé activement au programme des Astros presque aussi souvent que les autres. Aucune preuve fiable ne l’implique non plus dans un éventuel buzzer. Et rappelez-vous que les joueurs professionnels sélectionnés il y a 20 ans étaient loin d’être exempts de scandale. Une version enfant d’Altuve serait toujours très amusante à contrôler dans un jeu.

Athlétisme: Matt Chapman (3B)

Si l’offensive était le seul facteur déterminant, Chapman pourrait être le meilleur choix d’Oakland, en tant que frappeur de 36 circuits la saison dernière et menaçant sur la base. Mais Chapman brille vraiment sur la défense, où il a remporté deux gants d’or en deux saisons complètes et a affiché les meilleurs numéros de mise en service avancés dans les majors au cours de cette période. Même pour les joueurs professionnels de Backyard 2001, recevoir une note «10» dans n’importe quelle catégorie statistique (sur une échelle de 1 à 10) était une rareté. Chapman recevrait sûrement un 10 pour avoir participé cette fois-ci.

Rangers: Joey Gallo (OF)

Gallo lance déjà des circuits de près de 500 pieds. Imaginez les dégâts qu’il pourrait causer avec une mise sous tension en aluminium.

Anges: Mike Trout (OF) ET Shohei Ohtani (P / DH)

Peut-être que les Dodgers méritaient d’être la seule équipe avec deux joueurs de Backyard, pour faire entrer Bellinger dans le jeu, ou peut-être que Judge et Cole auraient tous deux dû être nommés par les Yankees. Mais de loin, le meilleur choix est les Anges, avec Ohtani, le meilleur joueur à double sens du monde, et Trout, le meilleur joueur du monde, point final. Trout mériterait une note de 10 dans plusieurs catégories – seul Pablo a gagné cet honneur dans Backyard 2001 – et il n’est peut-être même pas l’ange le plus précieux dans le jeu Backyard. Dans un jeu typique, la constitution d’une équipe nécessite soit de placer un non-lanceur sur le monticule (dans Backyard 2001, Kenny Lofton et Frank Thomas étaient des choix solides), soit de ruiner les rallyes avec Randy Johnson ou Curt Schilling au marbre. Ohtani éviterait la nécessité d’un tel sacrifice. Il briserait les paramètres du jeu, comme il l’a déjà fait dans le baseball réel, le baseball fantastique et les modèles statistiques avancés.

Navigateurs: Daniel Vogelbach (DH)

Le Seattle DH bat suffisamment de circuits pour mériter considération (30 en 2019, ce qui lui donne une place dans les étoiles). Sa stature cubique, selon la règle de taille, le place au-dessus.

Voilà donc la gamme de rêve de Backyard pour un nouveau jeu 20 ans après la légende. C’est dommage qu’il devra rester un rêve, car alors que les décideurs du sport s’inquiètent du manque d’intérêt des jeunes pour le sport, un jeu interactif qui place Lindor et Trout et Harper sur un diamant de quartier familier pourrait aider à stimuler l’intérêt pour le étoiles les plus brillantes.

Comme John Olshan, qui supervisait les accords de licence du MLBPA au moment où le jeu original a été créé, m’a dit en 2017: «Ce que nos recherches ont montré, c’est que les fans veulent s’engager avec les joueurs. Si vous faites la promotion des joueurs ainsi que de la ligue, cela augmente la connexion des fans. »

Olshan a poursuivi sur l’original: «Les enfants ont adoré. Les enfants des joueurs ont adoré. Je parle à des gens qui disent: “Oh ouais, c’était mon introduction au baseball.” “

Hélas, personne ne recevra de cette façon une introduction aux nouvelles stars du jeu; le jeune Alonso ne peut pas frapper les dingers dans la piscine du stade Steele, et les jeunes Betts ne peuvent pas chasser les mouches dans les dunes de Sandy Flats. Leur animation et leur style de jeu seraient extrêmement amusants. Mais je choisirais toujours Pablo Sanchez en premier.