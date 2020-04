Crise de coronavirus | Les équipes de football et de basket-ball du Real Madrid acceptent une réduction de salaire de 10%

Les joueurs et entraîneurs des premières équipes de football et de basket-ballReal Madridont accepté un10% de réductionde son salaire en raison de l’absence d’activité due à COVID-19, une réduction qui pourrait atteindre 20% si finalement les compétitions ne reprenaient pas et la saison devait être terminée.

Les équipes de football et de basket-ball, dirigées par leurs capitaines, “ont accepté de réduire volontairement leur rémunération pour cette année entre 10% et 20%, en fonction des circonstances susceptibles d’affecter la clôture de cette saison sportive 2019-2020” , a indiqué le club blanc dans un communiqué.

“Cette décision, adoptée par les joueurs, les entraîneurs et les salariés, évite les mesures traumatisantes qui affectent le reste des travailleurs, en plus de contribuer aux objectifs économiques de l’entité compte tenu de la baisse des revenus qu’elle subit ces mois-ci du fait de la suspension des compétitions et de la paralysie d’une grande partie de ses activités commerciales “, ajoute le Real Madrid.

Une décision qui empêchera un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) pour les employés administratifs, les éditeurs, les membres du personnel de sécurité et de nettoyage, entre autres, qui pourront conserver leur emploi grâce à la décision convenue entre le personnel et les dirigeants.

En outre, l’entité présidée par Florentino Pérez a indiqué que “le comité d’entreprise du club soutient catégoriquement cette décision”, qu’il considère comme “responsable et exemplaire”, ce qui permet au Real Madrid de se sentir “fier” des membres qui composent “ce grand famille “et leur” culture inébranlable des valeurs, qui devient particulièrement précieuse dans des moments difficiles comme celui-ci. “

“De même, le Real Madrid, ses partenaires et ses fans, souhaitent exprimer tout leur amour et leur solidarité à ceux qui ont souffert des conséquences directes de cette maladie qui nous frappe tous, en particulier ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou certains êtres Cher “et souhaite” un prompt rétablissement à tous les malades “et sa” profonde gratitude “à toutes les personnes qui développent un rôle essentiel, exemplaire et de soutien contre COVID-19.

.