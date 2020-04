Cristiano appelle à “l’unité et le soutien” contre le coronavirus avec des masques d’Italie et du Portugal

Cristiano Ronaldo il voulait envoyer un nouveau message à ses adeptes via les réseaux sociaux pour sensibiliser à l’importance de l’unité dans les jours très difficiles dus à la crise des coronavirus. Le footballeur de la Juventus a partagé deux photos spectaculaires à travers leurs comptes officiels, ainsi qu’un message émotionnel dans lequel il encourage également indirectement l’utilisation du masque.

«En cette période très difficile pour notre monde il est important d’être uni et de se soutenir mutuellement. Faisons tout notre possible pour aider “, a écrit Ronaldo sur Twitter et Instagram ainsi que deux photographies dans lesquelles il apparaît avec des chemins masques avec les drapeaux du Portugal et de l’Italie et un fond sombre.

En ce moment très difficile pour notre monde, il est important de nous unir et de nous soutenir mutuellement. Faisons tous ce que nous pouvons pour vous aider. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8

– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 10 avril 2020

Ronaldo a été critiqué dans les dernières heures pour ses séances d’entraînement dans un lieu public comme le stade de Madère. Le Portugais est dans son Funchal natal en passant le confinement, mais sur l’île, il est autorisé à faire des sports de plein air pendant une courte période s’il n’est pas en contact avec la foule. “Cristiano n’a pas d’autorisation spéciale”, a déclaré le conseiller sanitaire du gouvernement de Madère, concernant la situation.