Cristiano Ronaldo a averti Romelu Lukaku à quel point les buts seraient difficiles en Serie A avant le transfert de l'Inter Milan

Cristiano Ronaldo pense que la Serie A est l'endroit le plus difficile à marquer des buts.

La star de la Juventus, qui a marqué 700 buts en carrière cette saison, a dit autant à Romelu Lukaku avant que l'attaquant ne passe de Manchester United à l'Inter cet été.

Lukaku a frappé dans les buts de l'Inter cette saison

Le Belge a fait un début de vie impressionnant dans son nouveau club, marquant 14 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues, deux de plus que Ronaldo.

"Il m'a dit que c'était la ligue défensive la plus difficile au monde", a déclaré Lukaku au New York Times.

«Il a dit qu'il avait marqué des buts partout, mais c'était l'endroit le plus difficile à faire. Et si Cristiano Ronaldo pense que c'est difficile, alors ça doit être vraiment difficile. "

La saison dernière, Ronaldo n'a marqué que 28 buts pour la Juventus, le score le plus bas de sa carrière depuis sa dernière saison avec United en 2008/09, quand il a inscrit 26 buts.

Ronaldo a déclaré que Lukaku Serie A était la ligue la plus difficile à marquer

Dans le dernier match de l'Inter, Lukaku a frappé deux fois contre Gênes, mais s'est refusé la possibilité d'un coup du chapeau après avoir permis à Sebastiano Esposito de prendre un penalty et de marquer son premier but pour le club.

"Je me suis tout de suite synchronisé avec Romelu", a déclaré Esposito à Sky Sport Italia. «C'est une personne fantastique qui cherche toujours à m'aider.

«Il m'a beaucoup rassuré en disant que tout irait bien et je suis tellement content d'avoir marqué.

«Ça a été une semaine fantastique, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas beaucoup dormi en pensant au déroulement de ce jeu.

«Je voudrais remercier l’équipe, l’entraîneur, le club et Romelu spécialement pour le but.

«C'est une personne fantastique et un joueur extraordinaire. Il m'a dit d'être sûr de moi quand je me suis levé pour frapper le ballon et marquer. »

