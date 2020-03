Cristiano Ronaldo a un physique impressionnant pendant la quarantaine (PHOTO)

Source: Twitter @SiempreRMadrid

Cristiano Ronaldo est l’un des exemples les plus latents de ce qu’il faut faire à ce stade de la quarantaine. Et c’est que, à maintes reprises, il a soulevé des recommandations de santé via vos comptes personnels où il encourage les soins personnels.

Cependant, ce qui précède n’empêche pas la star portugaise garder la forme et faites vos exercices habituels à la maison. C’est Katia Aveiro, la sœur du footballeur, qui a montré l’état physique imposant que l’avant actuel du Juventus.

“Et nous continuons de nous battre, chez nous, avec la famille et prendre soin du corps et de l’esprit », a écrit sa sœur dans la légende. L’image, actuellement, dépasse la barrière de 100 mille likes.

Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo rejoint l’initiative de Nike qui invite la société à garder les soins appropriés. Cette proposition, qui implique également des clubs comme Amérique, a généré un impact positif sur plateformes sociodigital.