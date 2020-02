Cristiano Ronaldo: chaque tweet de sa valeur 800 000 euros

Cristiano Ronaldo Il reste le roi des réseaux sociaux. C’est celui qui gagne le plus sur Instagram, où il dépasse les 200 millions de followers, mais aussi le plus précieux sur Twitter. Selon une étude, chaque message du devant du Turin Juventus C’est environ 862 604 dollars, ce qui équivaut à 800 000 euros. Le Portugais est loin devant les autres stars du sport comme Neymar ou LeBron James.

Selon une étude de la société de commercialisation Opendorse, Cristiano Ronaldo est l’athlète mondial qui génère plus d’argent à travers ses commentaires sur le populaire réseau social Twitter. Le Portugais, toute une star sur le terrain et en dehors, a plus de 80 millions de followers sur ce réseau et on estime que chacune de ses publications génère un revenu de 800 000 euros.

Les Portugais mènent le classement avec autorité. En deuxième position, il apparaît, curieusement, Andres Iniesta, qui atteint 590 825 $ pour chaque publication. En troisième place, nous trouvons Neymar, avec un peu plus de 478 000 $. Quatrièmement, avec 470 000 $, le joueur de la NBA Lebron James et le cinquième joueur de cricket Virat Kholi, avec 350 000 $.

Rafa Nadal C’est un autre des athlètes espagnols qui génère plus d’argent sur Twitter, avec 166 000 dollars, selon le rapport susmentionné. Manacor est le neuvième athlète de la liste mais le premier de son sport.