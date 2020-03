Cristiano Ronaldo et Georgina, en promenade avec leurs enfants à Funchal

Cristiano Ronaldo la crise du coronavirus dans sa ville natale, Funchal, où il est arrivé le 4 mars après que sa mère eut été victime d’un AVC et d’où il a décidé de ne pas partir pendant la pandémie. Grâce aux réseaux sociaux, le joueur de Juventus compte son quotidien Le Portugal, en particulier tout ce qui concerne le gymnase.

Ce dimanche Certaines images ont été publiées dans lesquelles Cristiano et Georgina, sa partenaire, sont vus marchant avec deux de leurs enfants. Le footballeur et sa petite amie gardent une distance de sécurité. Nous devons nous rappeler que, contrairement à ce qui se passe en Espagne, au Portugal, l’internement n’est pas si grave et le gouvernement portugais n’a pas imposé de restrictions au-delà des groupes à risque et de certains domaines spécifiques.

Dans le pays voisin les contagions sont beaucoup plus faibles à ceux enregistrés en Espagne, les autorités ont donc opté pour une politique d ‘”isolement volontaire” de la population en général. En maintenant une “distance sociale” d’un mètre, il n’est pas interdit de se promener, bien que les bars et restaurants aient été obligés de fermer.