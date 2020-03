Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes, deux des grandes personnalités du monde du football, sont prêtes à lutter activement dans la lutte contre le coronavirus, à tel point qu’entre elles, elles ont pris la décision de payer l’équipement de 35 nouvelles places pour les unités de soins intensifs (ICU) des hôpitaux de Lisbonne et Porto, les deux principales villes de son pays natal, le Portugal.

Ces unités de soins intensifs seront équipé de respirateurs, de moniteurs, de lits et de tous les appareils nécessaires pour traiter les coronavirus les plus gravement malades. Selon le Centre hospitalier universitaire de Lisbonne-Nord, deux unités de 10 lits en soins intensifs chacune seront installées dans la capitale, l’une à l’hôpital Santa María et l’autre à l’hôpital Pulido Valente. De cette façon, ce complexe hospitalier aura un total de 77 lits de soins intensifs, qui seront préparés pour l’arrivée du plus fort pic de coronavirus au Portugal.

Le Centre hospitalier universitaire de Porto a également annoncé que Mendes et Ronaldo financeraient 15 lits de soins intensifs pour l’hôpital de Santo António. Les chefs des deux centres ont exprimé leur appréciation pour l’agent et le footballeur, après un détail qui sauvera des vies et aidera les toilettes au Portugal. En guise de remerciement, les unités UCI porteront les noms de Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes.

Cristiano est à sa résidence à Funchal en train de préparer individuellement dans le cadre de la quarantaine des joueurs de la Juventus, forcé par le positifs pour le coronavirus de trois membres du personnel: Daniele Rugani, Blaise Matuidi et Paulo Dybala. Au Portugal, 30 décès et 2 362 cas positifs ont été enregistrés à ce jour.