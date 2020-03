Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers de la Juventus bénéficient d’une réduction de salaire de quatre mois pour aider les clubs de Serie A à équilibrer leurs livres

Cristiano Ronaldo a accepté de renoncer à quatre mois de salaire afin de garantir que la Juventus puisse payer son personnel au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’équipe de Serie A a révélé samedi que les coéquipiers de Ronaldo, ainsi que le patron Maurizio Sarri, avaient également accepté de prendre une réduction de salaire pour mars, avril, mai et juin.

Cristiano Ronaldo a réduit son salaire à la Juventus pendant quatre mois

L’accord devrait valoir environ 80 millions de livres sterling pour les champions en titre.

L’Italie a été l’un des pays les plus durement touchés au monde par la maladie mortelle, avec plus de 10 000 personnes qui ont déjà perdu la vie.

On ne sait toujours pas si la saison italienne recommencera, le pays étant actuellement en lock-out.

La Juve a déclaré dans un communiqué avoir “conclu un accord avec les joueurs et l’entraîneur de la première équipe concernant leur compensation pour la partie résiduelle de la saison sportive en cours”.

Le communiqué ajoute: «L’accord prévoit la réduction de l’indemnité d’un montant égal aux versements mensuels de mars, avril, mai et juin 2020.

«Dans les semaines à venir, les accords personnels avec les joueurs et l’entraîneur seront finalisés, comme l’exige la réglementation en vigueur.

«Les effets économiques et financiers de l’accord conclu sont positifs pour environ 90 millions d’euros pour l’exercice 2019-2020.

“En cas de report des matches de la saison en cours, le club négociera de bonne foi avec les joueurs et l’entraîneur des augmentations conditionnelles des compensations en fonction de la reprise et de la finalisation réelles des compétitions officielles.”

Barcelone et l’Atletico Madrid ont déjà annoncé des plans de réductions de salaire temporaires pour leur personnel de jeu.

