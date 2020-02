Cristiano Ronaldo fête ses 35 ans … et il est toujours un enfant

Cristiano Ronaldo est l’anniversaire. La star portugaise fête ses 35 ans ce mercredi, mais à en juger par sa grande forme, l’attaquant est toujours un enfant. Sont déjà neuf jours consécutifs en Serie A dans lequel Madère Il a marqué avec le maillot de la Juventus. Son physique réagit et son intention est de suspendre les bottes après 40 ans. Nous passons en revue certains des numéros les plus en vue de l’un des meilleurs attaquants de l’histoire.

Cristiano fête ses 35 ans ce mercredi et il le fait dans un grand moment. L’attaquant de la Juventus est en fuite après neuf jours consécutifs du championnat italien à regarder le but. Il a égalé le record de Trezeguet avec le set bianconero, est l’une de ses meilleures séquences et deux du record total en calcium italien. Hellas Verona et Brescia pourraient être leurs prochaines victimes.

Avec un physique enviable et une humeur insatiable pour travailler et s’améliorer, Cristiano Ronaldo a en tête de rester au pied du canyon jusqu’à ses 40 ans. Malgré ses 35 ans, certains rapports disent que son corps ressemble à celui d’un jeune de vingt ans. Un état de forme et de talent qui lui a valu de nombreux succès sportifs: il est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 128 buts et a été Pichichi dans la compétition à sept reprises. Se vanter de cinq Orejonas et leur aspiration est d’atteindre le sixième, le premier avec la Juventus, un titre qui échappe aux Italiens depuis plus de 20 ans.

A cinq boules d’or et quatre bottes d’or. Tout au long de sa carrière, il a marqué 723 buts, dont 451 avec le maillot du Real Madrid qui fait de lui le meilleur buteur historique de l’équipe blanche. Avec la Juventus, il a déjà atteint 50 buts en environ 70 matchs. Il est proche d’atteindre 1000 matchs professionnels et dans la rétine des fans de football seront enregistrés pour toujours ce chilien à 2’38 mètres Il a marqué avec le Real Madrid précisément son équipe actuelle.

Un génie sur le terrain. Travailleur infatigable. Né et perfectionniste ambitieux comme aucun. Cristiano souffle 35 bougies aujourd’hui, mais il a un soufflet pendant un certain temps.