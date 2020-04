Cristiano Ronaldo, le footballeur de mille milliards de dollars

Cristiano Ronaldo Il est l’un des grands joueurs de l’histoire du football et, sans aucun doute, le plus médiatique. Le footballeur portugais est sans aucun doute le galactique par excellence du roi du sport, monopolisant les projecteurs de ce qui se passe sur le terrain de jeu et aussi à l’extérieur. En plus de ses excellentes performances tout au long de sa carrière, le Portugais a fait de son image une affaire ronde. Par conséquent, cette saison, il deviendra le premier footballeur de l’histoire à atteindre un chiffre énorme de 1 milliard de dollars de revenus.

Le Portugais battra un nouveau record, qui a échappé à la portée d’autres grands acteurs médiatiques comme David Beckham ou Leo Messi lui-même. Selon Forbes, même la crise des coronavirus ne l’empêchera pas d’atteindre ce nombre une fois la saison terminée. Eh bien, malgré le fait que la Juventus propose des réductions de salaire pour les membres de sa première équipe dans les mois à venir, le salaire brut que les Portugais recevront cette campagne sera de 46 millions, auquel il faut ajouter un autre montant important: la publicité.

Dès ses premières années à Manchester United, il s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. La preuve en est le premier Ballon d’Or qu’il a remporté en 2008. Il était déjà l’un des grands du sport mondial, mais il était avec son transfert au Real Madrid où il a atteint son plus haut niveau, tant dans le sport que dans les médias.

L’équipe de Madrid a payé 96 millions d’euros pour lui, ce qui est loin de voir le volume d’affaires qu’ils ont réussi à faire. Dans l’équipe de Madrid, Cristiano Ronaldo n’a fait que battre des records non seulement sur le terrain, où il a gardé un combat titanesque avec Messi, mais aussi économiquement. Son contrat avec le Real Madrid a atteint 47 millions de brut par an au cours de ses deux dernières saisons.

À cela, il faut ajouter la croissance constante des performances due à la exploitation de votre image. Quelque chose qui, malgré son départ du Bernabéu, ne s’est pas arrêté. Sans aller plus loin, on estime que l’année dernière, le joueur déjà bianconero a empoché un montant d’environ 50 millions d’euros au-delà du salaire il a à la Juventus.

En tout, l’année dernière, Cristiano Ronaldo a facturé 100 millions d’euros, bien que ce montant diminue cette saison en raison du coronavirus. Les portugais vous pourriez perdre jusqu’à un quart de votre chiffre d’affaires à la suite de la pandémie qui maintient une partie de la population mondiale confinée. Sans football, les salaires souffrent et les contrats publicitaires aussi, et, bien sûr, les plus élevés sont ceux qui baissent le plus.

Premier footballeur à gagner un milliard

Cependant, Les près de 75 millions que gagnera Cristiano Ronaldo cette saison le mèneront à devenir le premier joueur à atteindre le chiffre d’un milliard. Le joueur ajoutera tout au long de sa carrière sportive longue et réussie le milliard de dollars, étant le premier footballeur à y parvenir.

En cela, il n’y a pas de débat. Cristiano est celui qui entre le plus et celui qui a fait le plus tout au long de sa carrière. Seuls deux athlètes ont atteint ces montants. Le premier à le faire a été Bois de tigre. Le golfeur les a achevés en 2009, alors qu’il avait une carrière de 13 ans et était sur le point. Il y a trois ans, en 2017, Floyd Mayweather il est devenu le deuxième athlète à le faire. Un podium de sports privilégiés qui rejoindra désormais la star portugaise.