Cristiano Ronaldo marque un record de buts sur le 1000e match senior tandis qu’Erling Haaland marque le 40e but de la saison

Cristiano Ronaldo et Erling Haaland avaient des matchs à retenir samedi, les deux joueurs marquant des buts marquants.

Le Portugais, qui est un grand joueur bien établi du match, a marqué pour la Juventus lors de son 1000e match senior dans sa carrière.

. – .

Ronaldo célèbre son but avec ses coéquipiers de la Juve Aaron Ramsey et Juan Cuadrado

Il a ouvert le score au SPAL après avoir atteint la fin du centre de Juan Cuadrado.

L’ex-homme d’Arsenal, Aaron Ramsey, était également sur la feuille de match alors que la Juve a gagné 2-1 pour obtenir quatre points d’avance au sommet de la Serie A.

Ronaldo a égalé un record italien de haut vol avec des buts en onze matchs de championnat consécutifs, marquant 16 dans le processus.

Pendant ce temps, l’un des talents émergents du jeu à Haaland, 19 ans, a marqué son 40e but de la saison 2019/20.

. – .

Il semble impossible d’arrêter l’incroyable Haaland

L’attaquant a aidé le Borussia Dortmund à remporter la victoire 2-0 au Werder Brême avec une finale emphatique en seconde période.

C’est son onzième but depuis qu’il a rejoint les géants allemands en janvier, Haaland marquant les 29 autres pour le précédent club du Red Bull Salzburg ce trimestre.

Erling Haaland est comme Harry Kane… mais il est plus grand, plus fort et plus rapide – Tony Cascarino dit que l’attaquant de 19 ans est l’un des meilleurs qu’il ait jamais vus

Dortmund est troisième de la Bundesliga et quatre points derrière le leader du Bayern Munich, qui a battu Paderborn vendredi soir.

Pendant ce temps, le grand Lionel Messi de Barcelone a mis fin à sa plus longue période de sécheresse en six ans avec une première frappe en QUATRE matchs.

Messi a marqué quatre fois pour mettre fin à cette course franchement pas particulièrement mauvaise alors que le Barça s’est incliné vers une victoire 5-0 à domicile contre Eibar.

.