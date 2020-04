Cristiano Ronaldo n’est plus l’un des footballeurs les plus précieux au monde alors que les prix de transfert chutent

La crise des coronavirus a paralysé le sport tel que nous le connaissons et a également vu de grands changements sur le marché des transferts de football.

Les joueurs ne sont pas allés sur le terrain depuis mars et les plans de reprise des campagnes dans les meilleures ligues européennes ne sont que de la spéculation à ce stade, sans aucune indication de la fin des blocages.

Et, par conséquent, les valeurs de transfert chutent. Beaucoup.

Les clubs européens intensifient leurs plans pour reprendre leurs saisons, mais il reste encore beaucoup d’incertitude quant à la reprise de la campagne 2019/20

Selon Transfermarkt, les prix ont tellement baissé que Cristiano Ronaldo n’est plus dans le top 20 des footballeurs les plus précieux au monde.

Il n’est même pas dans le top 40 – il est 46e sur la liste, avec une valeur de seulement 54 millions de livres sterling – contre 67,5 millions de livres sterling en décembre.

Lionel Messi, quant à lui, reste dans le top dix, mais seulement juste.

La valeur de Cristiano Ronaldo a chuté de façon spectaculaire depuis son déménagement à la Juventus, tandis que Lionel Messi est toujours évalué à plus de 100 millions de livres sterling

Cette crise et le hiatus qui l’accompagne pourraient peut-être signaler la fin de la dynastie Ronaldo-Messi et inaugurer une nouvelle ère de superstars du football.

Et le top 20 du nouveau look indique certainement cela, avec huit de ceux qui font la liste âgés de 25 ans ou moins.

Cela montre également la solidité financière de la Premier League et peut-être le poids décroissant de certains des clubs les plus puissants du football – 11 des joueurs jouent actuellement pour des clubs anglais, alors qu’il n’y a qu’un seul as du Real Madrid dans le top 20.

En fait, il n’y a que deux autres vrais joueurs dans le top 50.

Mais la plus grande surprise est certainement la baisse de valeur de Ronaldo, malgré son record impressionnant de 53 buts et 14 passes décisives en 75 matches avec la Juventus.

Alors, qui fait la liste des nouveaux looks? Découvrez-le ci-dessous…

Adrian Durham et Darren Gough tentent de régler le débat Messi vs Ronaldo

46. Cristiano Ronaldo (Juventus) – £ 54m

La valeur de Ronaldo a chuté de façon spectaculaire depuis qu’il a rejoint la Juventus, tandis que son rival, Lionel Messi, reste dans le top dix!

14 = Eden Hazard (Real Madrid) – £ 72m

14 = Jan Oblak (Atletico Madrid) – £ 72m

14 = Paul Pogba (Manchester United) – £ 72m

14 = Virgil van Dijk (Liverpool) – £ 72m

Le rock défensif de Liverpool, Virgil van Dijk, est le seul défenseur central des 20 meilleurs joueurs de football

14 = Leroy Sane (Manchester City) – £ 72m

14 = N’Golo Kante (Chelsea) – £ 72m

14 = Bernardo Silva (Manchester City) – £ 72m

12 = Kai Havertz (Bayer Leverkusen) – 72,9 M £

12 = Joao Felix (Atletico Madrid) – 72,9 M £

Joao Felix a remporté le Golden Boy Award en 2019. Le jeune as portugais est un succès depuis son départ de Benfica pour l’Atletico Madrid

11. Antoine Griezmann (Barcelone) – 86,4 M £

dix. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 89,1 M £

9. Lionel Messi (Barcelone) – 100,8 M £

8. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 105,3 M £

Sancho est l’un des QUATRE joueurs anglais dans le top 20 des footballeurs les plus précieux au monde

4 = Kevin De Bruyne (Manchester City) – 108 M £

4 = Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 108 M £

4 = Mohamed Salah (Liverpool) – 108 M £

. ou concédants de licence

Salah a marqué 91 buts et 37 passes décisives en 144 apparitions depuis son arrivée à Liverpool il y a trois ans

4 = Sadio Mane (Liverpool) – 108 M £

Mane est issu d’une éducation modeste au Sénégal pour devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète

3. Neymar (Paris Saint Germain) – 115,2 M £

. ou concédants de licence

Neymar a changé sa carrière au PSG après une période difficile pour redevenir l’un des meilleurs joueurs mondiaux à Paris

2. Raheem Sterling (Manchester City) – 115,2 M £

La star de Man City Sterling est l’Anglais de la plus haute valeur de la liste

1. Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) – 162 M £

Remporter la Coupe du monde en 2018 n’était que le début pour la superstar française Mbappe

