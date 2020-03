Cristiano Ronaldo s’enfuit à Madère pour le coronavirus

Cristiano Ronaldo a pris des mesures contre le coronavirus. Le Portugais a décidé de quitter l’Italie – actuellement fermé au citron vert et à la chanson – se réfugier dans le bois de l’épidémie qui ravage l’Europe. Le Portugais est parti avec sa femme et ses enfants pour se mettre en sécurité et prendre soin de sa mère, admise depuis le 2 mars dernier par un AVC.

Ronaldo est arrivé à Funchal, sa ville natale, pour passer quelques jours avec la permission de la Juventus. Le quintuple Ballon d’or est à côté de sa partenaire, Georgina Rodríguez, et de ses enfants installés dans sa résidence de l’archipel de Madère. Sa mère est toujours en convalescence et alors que la Ligue italienne est paralysée, certains médias spéculent sur l’idée que le joueur pourrait être là pendant quelques jours de plus pour s’isoler du coronavirus.

Ronaldo a joué son dernier match (son 1 000e match professionnel) le 8 mars contre l’Inter avec une victoire 2-0 et, avec certitude, on ne sait pas quel jour la Ligue reprendra après la suspension de tous les événements sportifs. ordonné par le gouvernement de l’Italie en raison du coronavirus. Le joueur prévoit de rejouer la semaine prochaine en Ligue des champions.