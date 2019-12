Cristiano Ronaldo s'entraîne avec la légende du tennis Novak Djokovic et lui montre une technique de saut incroyable après que le but de la tête soit devenu viral

Cristiano Ronaldo et Novak Djokovic sont deux des plus grands sportifs de tous les temps, alors quand les deux se sont réunis pour une séance d'entraînement, il était naturel qu'ils partagent des conseils sur ce qui les a menés au sommet.

Ronaldo, la superstar de la Juventus, a littéralement expliqué l'une de ses plus grandes forces en montrant sa technique de saut incroyable à la légende du tennis.

Les deux hommes sont vus dans une salle de sport vide dans une vidéo publiée sur Instagram de Ronaldo, et ont plusieurs tentatives pour courir et diriger une corde suspendue au plafond.

Bien qu'il n'ait pas égalé les prouesses aériennes de Ronaldo, les efforts de Djokovic ont suffi à impressionner l'ancien joueur du Real Madrid et le couple a partagé un rire et s'est étreint par la suite.

«Enseigner à @djokernole comment sauter! Ce fut un plaisir de vous voir et de m'entraîner avec vous mon ami », a déclaré Ronaldo sous-titré le clip de lui et du 16 fois vainqueur du Grand Chelem.

Plus tôt ce mois-ci, Ronaldo a défié la gravité pour marquer une tête sensationnelle pour aider la Juventus à remporter une victoire 2-1 sur la Sampdoria et la recherche a ensuite montré qu'il avait réalisé un saut de 8 pieds 5 pouces.

Alors que beaucoup étaient impressionnés par la tête de Ronaldo, l'animateur de talkSPORT, Adrian Durham, ne l'était pas et a prétendu que la tête de Lionel Messi lors de la finale de la Ligue des champions 2009 contre Manchester United était meilleure.

S'exprimant sur Drivetime, l'hôte a déclaré: «Ronaldo a sauté pour diriger un ballon et il est entré…

"Et tout d'un coup, c'est devenu viral et c'est comme si personne n'avait jamais sauté en l'air pour diriger un ballon de football."

"Son temps de suspension est incroyable", a expliqué le co-animateur Darren Gough. «Donnez-lui le mérite de cela.

@Cristiano

Ronaldo montre à Djokovic sa technique de saut

"Je ne sais pas comment il le fait, il reste juste là-haut, comme s'il battait des ailes."

"Il ne pend PAS", a répondu Durham. «Il n'y a pas de temps de suspension du tout!

«Il a sauté, puis il a touché le sol après! Il ne pend pas en l'air, ils ont ralenti!

«Il est un formidable en-tête du ballon, mais ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est que le défenseur ne saute pas du tout et parce que c'est Cristiano Ronaldo, les gens frappent encore et encore et encore et encore.

"Et je vous dis quoi, il y avait une meilleure tête il y a dix ans en finale de la Ligue des Champions – Lionel Messi contre Manchester United."

